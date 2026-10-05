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Гарите стават трибуна за бездомните животни: „Никое животно не става бездомно по свое желание“

Гарите стават трибуна за бездомните животни: „Никое животно не става бездомно по свое желание“
БТА

Кампанията на „Четири лапи“ и НКЖИ ще достигне до 282 железопътни гари в страната

От Централна гара - София днес беше даден старт на съвместната кампания на фондация „Четири лапи“ в България и Националната компания „Железопътна инфраструктура“ (НКЖИ), насочена към насърчаване на любовта и подкрепата към бездомните животни. Инициативата ще достигне до общо 282 железопътни гари в страната.

На гарите вече са поставени 315 плаката с послания, които целят да напомнят, че „никое животно не става бездомно по свое желание“, заяви Мария Ганчев, координатор „Обществена ангажираност“ в „Четири лапи“ в България.

По думите ѝ грижата за бездомните животни е споделена отговорност. Общината е компетентният орган, който следи за проблемите, свързани с тях, и контролира популацията чрез регистрация, кастрация, ваксинация и грижи, но отговорност имат и гражданите.

Емпатията, ангажираността и съчувствието са сред основните качества, необходими за успеха на кампанията и за по-добрия живот на бездомните животни, посочи още специалистът.

Железопътните гари са важни транспортни и комуникационни средища, през които ежедневно преминават множество хора, затова искаме да помогнем кампанията да достигне до по-широка аудитория, посочи Пламен Добрев, директор „Управление движението на влаковете и капацитета“ в НКЖИ.

Върху всеки от плакатите е посочен телефонът на съответната община, на който гражданите могат да подават сигнали за бездомни животни и да търсят съдействие. Информация за кампанията ще бъде разпространявана и чрез аудиосъобщения на гарите.

Гарите са открити обществени пространства, които предлагат не само топлина, но и възможност животните да намерят храна, заяви пред БТА Богомил Иванов от „Четири лапи“. Именно заради това те се превръщат в предпочитано място за бездомните животни, допълни той.

В подкрепа на инициативата и по повод старта ѝ на Централна гара - София бяха доведени кучетата Смайли и Мики. И двете животни са били бездомни, преди да бъдат спасени и осиновени от Ани, която днес е и техен инструктор за работа с деца и възрастни хора, сподели д-р Весела Василева от „Четири лапи“.

Експертът призова хората да не изоставят домашните си любимци, а ако срещнат трудности с отглеждането им, първо да потърсят помощ от семейството и близките си.

Върху всеки плакат, който предстои да бъде поставен на гарите, има и QR код. Чрез него гражданите могат да получат повече информация за кампанията, дейността на „Четири лапи“ и начините за подкрепа на животните.

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