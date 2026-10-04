Учени: Животните са се появили на Земята много по-рано, отколкото се смята

Животните може да са се появили на Земята между 100 и 200 милиона години по-рано, отколкото показват най-старите известни фосили. До този извод е стигнал международен екип от учени, сред които е и палеонтологът от университета „Йейл“ Дерек Бригс, съобщава уебсайтът Knowridge.

Според изследователите животинският живот може да е възникнал преди между 800 и 700 милиона години. Ако тази хипотеза се потвърди, тя би променила разбирането за ранната еволюция и би означавала, че животните са съществували още преди периодите на екстремно застудяване, известни като „Земя-снежна топка“.

Учените са стигнали до заключението чрез съчетаване на нови открития на микрофосили, повторен анализ на вече известни фосилни находища и данни за химични следи от древни организми. Особено внимание е отделено на находища, в които условията са позволявали изключително добро съхранение на вкаменелости.

„Времето на възникване на животните, дори на толкова „примитивни“ форми като гъбите, представлява огромен интерес“, заяви съавторът на изследването Дерек Бригс, професор „Дж. Евелин Хътчинсън“ по науки за Земята и планетите в университета „Йейл“ и бивш директор на Музея по естествена история „Пийбоди“. По думите му този въпрос е важен за разбирането на темповете на еволюцията, появата на биологични нововъведения и последвалото разнообразяване на животинския свят.

Най-старите безспорно разпознаваеми животински фосили са на около 574 милиона години. В по-древни скали обаче са откривани химични следи, които се свързват с древни гъби и предполагат, че животните може да са съществували много по-рано.

Определянето на най-ранния момент, в който са се появили животните, остава трудно. Един от използваните подходи се основава на липсата на животински фосили в определени находища. Като пример учените посочват биотата от Уън'ан в Южен Китай, която е на около 590 милиона години. Там са открити множество добре запазени микроскопични организми, но липсват категорични животински фосили. Това би могло да подсказва, че животните са възникнали след този период.

Авторите на изследването обаче смятат, че подобно заключение не е достатъчно надеждно. Те посочват находището Хесийн в Монголия, датиращо от около 550 милиона години. То се е формирало във време, за което вече има доказателства за съществуването на животни, но въпреки това в него също не са открити животински фосили.

В Хесийн изследователите са установили нови видове микрофосили, които не са животински. Сред тях са сферични организми с шипове и разклонени израстъци, известни като акритархи.

„Биотата от Хесийн разбива аргумента, че изключителните микрофосили от Уън'ан означават, че бихме открили и животински фосили в находището, ако по това време те са съществували“, заяви Рос Андерсън, доцент в Оксфордския университет, бивш студент по науки за Земята и планетите в „Йейл“ и водещ автор на изследването.

За да определят кога вероятно са се появили първите животни, учените са анализирали и много по-стари геоложки находища, в които са открити добре запазени микрофосили и химични биомаркери.

Екипът е изследвал три фосилни комплекса, датиращи приблизително от 850 до 730 милиона години: групата „Битър Спрингс“ в Австралия, формацията „Сванбергфйелет“ в Норвегия и групата „Чуар“ в американския щат Аризона. И в трите района условията са били подходящи за запазването на ранни животински организми, но такива фосили не са открити.

Данните от находищата са използвани при т.нар. молекулярен часовник — метод, чрез който се изчислява времето на разделяне между еволюционни линии въз основа на генетичните различия между съвременни организми.

Резултатите показват, че животинският живот може да е възникнал между 800 и 700 милиона години назад във времето. Това би поставило появата му 100–200 милиона години или дори повече преди най-старите ясно разпознаваеми животински фосили.

Според Бригс изследването на микроскопични фосили в толкова древни скали е изключително сложна задача и са необходими нови открития, за да се изяснят по-точно времето и природата на най-ранните животни.

Изводите поставят и въпроса дали животните са съществували преди „Земя-снежна топка“. Според теоретичните модели поредицата от ледникови периоди е започнала преди около 720 милиона години, като земната повърхност вероятно е била покрита с лед за хиляди или дори милиони години.

Палеонтолозите продължават да обсъждат дали суровите условия през тези периоди са оказали влияние върху развитието на животните и дали са забавили темповете на тяхната еволюция.