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Ново огнище на шарка по овцете и козите край Карлово: Засегнати са 174 животни

Ново огнище на шарка по овцете и козите край Карлово: Засегнати са 174 животни
pixabay

Огнището е установено в два животновъдни обекта в село Васил Левски, като е въведена 5-километрова защитна и 20-километрова надзорна зона

В село Васил Левски, община Карлово, област Пловдив, е установено вторично огнище на шарка по овцете и козите. То е регистрирано в два епидемиологично свързани животновъдни обекта, в които се отглеждат общо 174 овце, съобщиха от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ).

След появата на клинични признаци на заболяването стопанинът е подал сигнал до компетентните органи. По информация на Агенцията той е оказал пълно съдействие на ветеринарните власти.

Около огнището е въведена 5-километрова защитна зона, която обхваща Карлово и селата Васил Левски, Ведраре, Горни Домлян, Куртово, Марино поле и Соколица от община Карлово, област Пловдив.

Наред с това е определена и 20-километрова надзорна зона. В нея попадат Баня, Калофер и селата Бегунци, Богдан, Войнягово, Домлян, Дъбене, Иганово, Каравелово, Климент, Московец, Мраченик, Певците и Пролом от община Карлово, област Пловдив; гр. Сопот и село Анево от община Сопот, област Пловдив; гр. Хисаря и село Михилци от община Хисаря, област Пловдив; селата Горна Махала, Иван Вазово, Отец Паисиево и Песнопой от община Калояново, област Пловдив; селата Свежен и Сърнегор от община Брезово, област Пловдив; както и селата Александрово, Манолово, Осетеново, Тъжа и Търничени от община Павел Баня, област Стара Загора.

Съгласно европейското и националното законодателство са предприети мерки за контрол и ликвидиране на заболяването. Собствениците ще бъдат обезщетени по реда на Закона за ветеринарномедицинската дейност.

Ограничителни мерки се въвеждат в населените места, включени в определените защитна и надзорна зона. Сред тях е забраната за придвижване на овце и кози, с изключение на животни, предназначени за незабавно клане при определени условия.

Животните трябва да се отглеждат при оборен режим. В животновъдните обекти в двете зони ще бъде извършено преброяване и ще бъдат актуализирани данните в Интегрираната информационна система „ВетИС“, както и ще се осъществява официален ветеринарномедицински контрол.

Извършва се и епизоотично проучване, което проследява движението на животни, продукти, фуражи и транспортни средства, свързани с огнището. За суровото мляко от засегнатите райони са въведени специални изисквания за придвижването и преработката му съгласно действащото законодателство.

Шарката по овцете и козите не застрашава здравето на хората, но разпространението ѝ може да доведе до значителни икономически щети. ОДБХ е реагирала незабавно след получения сигнал и заедно с местните власти координира прилагането на всички предвидени мерки за бързо овладяване на ситуацията и ограничаване на заболяването.

От БАБХ призовават стопаните да бъдат особено бдителни и стриктно да спазват изискванията за биосигурност. Редовното наблюдение на животните е от съществено значение за навременното установяване на заболяването.

При съмнение за шарка по дребните преживни животни ветеринарен лекар трябва да бъде уведомен незабавно. Своевременното подаване на сигнал е от ключово значение за ограничаване на разпространението на заболяването. Сигнали се приемат денонощно на горещия телефон на Агенцията - 0 700 /122-99.

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