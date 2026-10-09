Новини
Търси
Подкаст
Общество

Полицията задържа трима души в „Столипиново“ при акция срещу фентанила

Полицията задържа трима души в „Столипиново“ при акция срещу фентанила
БТА

Властите започват премахването на незаконните постройки в квартала

Трима души са били задържани в пловдивския квартал „Столипиново“ при акция на полицията срещу  разпространението на фентанил. Това съобщи пред БНТ директорът на полицията в Пловдив Васил Костадинов.

Той заяви, че през последните години „Столипиново“ се превръща от депо за разпространение на кокаин в основна точка за пласиране на фентанил.

Властите започват премахването на незаконните постройки в квартала като част от борбата срещу разпространението на дрогата. Постройките често се използват като прикритие от дилърите и същевременно затрудняват достъпа на полицията до тях.

Още по темата

Акция в „Столипиново“: Събарят незаконни къщи, прибират дилъри на фентанил

Акция в „Столипиново“: Събарят незаконни къщи, прибират дилъри на фентанил

Задържаха мъж с 17 грама предполагаем фентанил в Русе

Задържаха мъж с 17 грама предполагаем фентанил в Русе

Задържаха 44-годишен мъж с около 17 грама фентанил в Русе

Задържаха 44-годишен мъж с около 17 грама фентанил в Русе

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

Вицепремиерът Пулев: Новата инсталация в "Арсенал" е важна стъпка за българската отбранителна индустрия

Вицепремиерът Пулев: Новата инсталация в "Арсенал" е важна стъпка за българската отбранителна индустрия

Кметът на Трънчовица е обвинен за измами със земи и фалшиви документи

Кметът на Трънчовица е обвинен за измами със земи и фалшиви документи

Гонка между BMW и Mercedes в Шумен: Двама младежи останаха без книжки

Гонка между BMW и Mercedes в Шумен: Двама младежи останаха без книжки

Необявено посещение: Дясната ръка на Зеленски прекара 20 часа в България

Необявено посещение: Дясната ръка на Зеленски прекара 20 часа в България

11 авиомедицински мисии за пациенти в тежко състояние са изпълнени за седмица

11 авиомедицински мисии за пациенти в тежко състояние са изпълнени за седмица

Водещи

Вицепремиерът Пулев: Новата инсталация в "Арсенал" е важна стъпка за българската отбранителна индустрия

Вицепремиерът Пулев: Новата инсталация в "Арсенал" е важна стъпка за българската отбранителна индустрия

  • Преди 4 минути
Кремъл се съгласи с Рубио: Войната в Украйна е в патова ситуация

Кремъл се съгласи с Рубио: Войната в Украйна е в патова ситуация

  • Преди 19 минути
Карлос Тевес иска да събере Меси и Роналдо в един отбор

Карлос Тевес иска да събере Меси и Роналдо в един отбор

  • Преди 21 минути
Няма да има заседания на парламента и комисиите от 21 до 30 октомври

Няма да има заседания на парламента и комисиите от 21 до 30 октомври

НС одобри ратификация на Спогодбата за въздушни съобщения между България и Монголия

НС одобри ратификация на Спогодбата за въздушни съобщения между България и Монголия

  • Преди 29 минути
Кметът на Трънчовица е обвинен за измами със земи и фалшиви документи

Кметът на Трънчовица е обвинен за измами със земи и фалшиви документи

  • Преди 32 минути
Микел Артета е най-високоплатеният футболен треньор в света

Микел Артета е най-високоплатеният футболен треньор в света

  • Преди 42 минути
Теменужка Петкова: Отправихме сигнал до ЕК, свързан с възложения от НС на Сметната палата одит на АПИ

Теменужка Петкова: Отправихме сигнал до ЕК, свързан с възложения от НС на Сметната палата одит на АПИ

Парламентът прие на първо четене промени за модернизиране на капиталовия пазар

Парламентът прие на първо четене промени за модернизиране на капиталовия пазар

  • Преди 49 минути
Гонка между BMW и Mercedes в Шумен: Двама младежи останаха без книжки

Гонка между BMW и Mercedes в Шумен: Двама младежи останаха без книжки

Марк Карни отговори на Илон Мъск: Бъдещето на Канада ще бъде решено от канадците

Марк Карни отговори на Илон Мъск: Бъдещето на Канада ще бъде решено от канадците

  • Преди 1 час
ЛеБрон Джеймс пътува всеки ден с хеликоптер за тренировка

ЛеБрон Джеймс пътува всеки ден с хеликоптер за тренировка

  • Преди 1 час
Необявено посещение: Дясната ръка на Зеленски прекара 20 часа в България

Необявено посещение: Дясната ръка на Зеленски прекара 20 часа в България

  • Преди 1 час
Третият на изборите в Бразилия подкрепи Флавио Болсонаро за балотажа срещу Лула

Третият на изборите в Бразилия подкрепи Флавио Болсонаро за балотажа срещу Лула

  • Преди 1 час
Депутатите обсъждат промени в Закона за публичното предлагане на ценни книжа

Депутатите обсъждат промени в Закона за публичното предлагане на ценни книжа