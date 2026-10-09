Полицията задържа трима души в „Столипиново“ при акция срещу фентанила

Трима души са били задържани в пловдивския квартал „Столипиново“ при акция на полицията срещу разпространението на фентанил. Това съобщи пред БНТ директорът на полицията в Пловдив Васил Костадинов.

Той заяви, че през последните години „Столипиново“ се превръща от депо за разпространение на кокаин в основна точка за пласиране на фентанил.

Властите започват премахването на незаконните постройки в квартала като част от борбата срещу разпространението на дрогата. Постройките често се използват като прикритие от дилърите и същевременно затрудняват достъпа на полицията до тях.