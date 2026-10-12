Почти килограм кокаин в автомобил в София: Прокуратурата предаде двама на съд

Двама мъже са предадени на съд за държане с цел разпространение на близо килограм кокаин в София. Стойността на наркотичното вещество надхвърля 146 000 евро, съобщиха от Софийската градска прокуратура.

Обвинителният акт вече е внесен в Софийския градски съд, който предстои да насрочи разпоредително заседание по делото.

Според прокуратурата на 26 февруари 2026 г. двамата мъже са държали високорисковото наркотично вещество в лек автомобил "Рейндж Роувър" на територията на столицата.

Разследващите твърдят, че обвиняемите са действали в съучастие като съизвършители, а наркотикът е бил предназначен за разпространение.

Иззетият кокаин е с нетно тегло 993,06 грама и стойност 146 585,55 евро. Според данните по обвинителния акт съдържанието на активния компонент в веществото е 68,2%.

Двамата са обвинени в държане с цел разпространение на високорисково наркотично вещество в особено големи размери.

Предстои Софийският градски съд да определи дата за разпоредителното заседание, на което ще бъдат разгледани процесуалните въпроси по делото.

Вината на обвиняемите подлежи на установяване в съдебното производство.