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Прокуратурата иска арест за бившия директор на ВиК-Бургас Цветан Мирчев

Прокуратурата иска арест за бившия директор на ВиК-Бургас Цветан Мирчев
Pixabay

Според държавното обвинение Мирчев е оказвал влияние върху свидетел

Бургаската окръжна прокуратура иска промяна на мярката за неотклонение на бившия директор на ВиК-Бургас Цветан Мирчев – от „домашен арест“ в „задържане под стража“, предавса НОВА. 

Причината е, че според държавното обвинение Мирчев е оказвал влияние върху свидетел. Вече са събрани и писмени свидетелски показания.

Очаква се съдът да се произнесе по искането на прокуратурата утре. 

Цветан Мирчев е обвинен за участие в организирана престъпна група, създадена с користна цел за извършване на престъпления по служба, търговия с влияние и принуда. Според обвинението групата е действала на територията на Бургаска област от февруари 2024 г. до 14 юли.

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