Прокуратурата иска арест за бившия директор на ВиК-Бургас Цветан Мирчев

Бургаската окръжна прокуратура иска промяна на мярката за неотклонение на бившия директор на ВиК-Бургас Цветан Мирчев – от „домашен арест“ в „задържане под стража“, предавса НОВА.

Причината е, че според държавното обвинение Мирчев е оказвал влияние върху свидетел. Вече са събрани и писмени свидетелски показания.

Очаква се съдът да се произнесе по искането на прокуратурата утре.

Цветан Мирчев е обвинен за участие в организирана престъпна група, създадена с користна цел за извършване на престъпления по служба, търговия с влияние и принуда. Според обвинението групата е действала на територията на Бургаска област от февруари 2024 г. до 14 юли.