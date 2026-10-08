Има сигнал срещу Радостин Василев и МЕЧ, потвърдиха от МВР за "Таралеж"

В Министерството на вътрешните работи има получен сигнал за злоупотреби с разходването на партийната субсидия на партия „Морал, единство, чест“ (МЕЧ).

Това потвърдиха от МВР пред ТАРАЛЕЖ след запитване на медията. Повод за него е анонимен сигнал, изпратен и до редакционната поща, в който се поставят въпроси относно начина, по който се разходват средствата, получавани от партията като държавна субсидия.

В анонимния сигнал има информация за възможни фиктивни или изкуствено завишени разходи, както и за финансови операции, за които авторът предполага, че могат да представляват нарушение на действащото законодателство.

Сигналът поставя и по-широкия въпрос за контрола върху разходването на държавната субсидия на политическите партии и за прозрачността при използването на публични средства.

От ТАРАЛЕЖ потърсихме информация от МВР именно за да установим дали документът е достигнал до институциите и дали по него е предприета проверка. Към момента ведомството потвърждава получаването му, без да посочва дали е започнала конкретна процедура.

От ТАРАЛЕЖ потърсихме и лидера на МЕЧ г-н Радостин Василев за коментар. Получихме отговор - заплахи към медията. Публикуваме част от отговора от юриста на ПП МЕЧ.

"Публикуването на такава статия е основание за

търсенето на имуществена отговорност от медията и автора на статията за

претърпените неимуществени вреди във връзка с изготвянето и/или

разпространяването ѝ.

С оглед на гореизложеното Ви уведомявам, че сигналът е по неговата

същност е клеветнически, съдържа неверни твърдения и Ви приканваме да се

въздържате от споделянето на такъв тип съдържание,защото ще ви бъде

ангажирана деликатната отговорност.

Анонимният сигнал клевети и мен лично като адвокат на ПП МЕЧ. Аз също

бих потърсил отговорност от лицата, които го публикуват".

Авторът на сигнала, който посочва, че желае да остане анонимен, заявява, че са налице обстоятелства, които подлежат на проверка от компетентните институции. Сред посочените случаи е този на служителки на партията, за които се казва, че са получили значително увеличение на възнагражденията си, след което са теглили в брой част от сумите.

Публикуваме сигнала без редакторска намеса:

"На изминалите парламентарни избори на 19.04.2026 г. ПП МЕЧ получи 104 506 действителни гласа, което ѝ отреди мястото на най-голямата извънпарламентарна политическа партия с 3,225 % от валидния изборен вот. Съобразно новите правила за субсидиране на политическите партии, преминали прага от 1 % на последните избори за Народно събрание, ПП МЕЧ има определена годишна субсидия от 313 518 €.

Предвид горното Ви сигнализирам за възникнали съмнения за евентуално неспазване на законодателството, касаещо предполагаеми фиктивни разходи (или реални, но с изкуствено завишени стойности). Това от своя страна е един от вероятните механизми за отклоняване на парични потоци от партийната субсидия на ПП МЕЧ с възможна причастност на г-н Радостин Василев.

1. Служителка на ПП МЕЧ, за която евентуално имам съмнения, че е била заплашвана от г-н Василев, се казва Кристина Уланова и допреди по-малко от месец беше назначена като сътрудник в ПП МЕЧ и работеше в централните офиси на партията: както в предходния офис на ул. „Генерал Паренсов“, така и в настоящия офис на бул. „Симеоновско шосе“ № 120Д, ет. 5. Същата се ползваше с доверието на г-н Василев, тъй като е наясно с множеството целенасочени финансови манипулации, ставали под давлението на същия, една от които ще опиша по-долу. Поради факта, че през 2025 г. Уланова е станала свидетел на закононарушения, инициирани от Василев, същата, макар и във възхода на парламентарната партия, е пожелала да напусне, нежелаеща да бъде част от бъдещи проблеми и евентуални разследвания и разкрития на държавни компетентни органи. Узнавайки за желанието на Уланова да напусне, Радостин Василев я е заплашил, че ще ѝ счупи краката и ще ѝ развали семейството. Силно уплашена от поведението на Василев, г-жа Уланова е споделила за отправените към нея заплахи на някой от народните представители, на които е имала доверие.

В тази връзка следва да изложа мнението си, че предвид факта, че горната дама е била длъжностно лице по смисъла на дефиницията на чл. 93, т. 1 от НК (имаща качества както на парламентарен сътрудник, така и на счетоводител в ПП МЕЧ), то вероятно горното деяние на г-н Василев (ако има такова) би попадало под хипотезата на престъпление от общ характер по нормата на чл. 144, ал. 2 от НК.

Евентуалната завишена степен на обществена опасност на едно такова деяние, ако такова съществува, бих онагледил с факта, че това се е случило през 2025 г. по време на течащия съдебен процес срещу подсъдимия Радостин Василев, по повдигнато му обвинение от Софийска градска прокуратура за опит за принуда спрямо друго длъжностно лице – депутат от 47-то Народно събрание (и негов колега от ПГ на ПП „Има такъв народ“), г-жа Христинка Иванова. Тук се наблюдават редица сходства във фактическата обстановка (и в условията на презумпцията за невиновност, разбира се).

2. На служителки на ПП МЕЧ: Кристина Уланова и Тереза Бакърджиева през м. май, след изборите на 19.04.2026 г., г-н Василев е заявил, че ще им повиши заплатите, като изисква от тях същите да изтеглят в брой разликата между увеличените и тогавашните им месечни възнаграждения и тази сума да му бъде давана от тях на ръка. Горното свое изискване Василев мотивирал с това, че „имало много разходи на партията, които трябвало да се плащат в пари в брой. Горните факти са лесно проверими с обстоятелствата, че:

2.1. До онзи момент двете жени са получавали заплата от ПП МЕЧ в размер на около 1 000-1 500 €, а след този момент тази средностатистическа сума рязко се увеличава на около 7 000 €;

2.2. Двете жени са теглили от клонове на обслужващите ги банки горната разлика (около 5 000 €) непосредствено след банковите преводи на заплатите им от ПП МЕЧ към техните лични разплащателни сметки. Характерно тук, особено при г-жа Уланова, е това, че същата, бидейки счетоводител на ПП МЕЧ, е нареждала заплатите и на двете дами – и своята, и тази на г-жа Бакърджиева – и може да посочи кои са техните обслужващи банки, както и от кои техни клонове физически двете са теглили парите и са ги връщали на Василев.

2.3. Известна част от горните обстоятелства могат да се потвърдят от кореспонденцията между трите лица, налична в техните телефони и инсталираните на апаратите им приложения за общуване.

Така и при този казус се наблюдават прилики на поведенческите модели на Василев към своите колеги от партията – аналогично и сходно на това, с което е мотивирал депутатите от ПГ на ПП МЕЧ да му отчисляват т. нар. „двете трети“ – компонент от заплатите им, като му дават тези пари в брой, които той разходва по негово усмотрение и без никаква отчетност".

Авторът на сигнала посочва, че тези твърдения могат да бъдат проверени чрез банковите операции и комуникацията между лицата.

В документа има информация, че служител на МЕЧ, който е юрист, е продължил да работи в адвокатската кантора на Радостин Василев, въпреки че е получавал възнаграждение от партията.

След придобиването на адвокатски статут трудовият му договор с МЕЧ бил прекратен и заменен с договор за правна помощ.

"Трети признак за нередност в поведението на Василев, касаещо партийните разходи, е свързан с юриста г-н Ивален Манчин. На всички в централата на ПП МЕЧ бяха известни следните факти, които в съвкупността си очертават редица закононарушения и финансови манипулации и нередности.

3.1. Г-н Манчин е интелигентен и сдържан млад мъж, който имаше завършено висше образование „Право“ и е правоспособен юрист, но доскоро не беше вписан като адвокат, поради което подпомагаше с дейността си на кантората на Радостин Василев, без да има право на процесуално представителство. До първата половина на 2026 г. реално адвокат в кантората (извън самия Василев) бе г-н Людмил Георгиев, докато г-н Манчин работеше в кантората, подпомагайки първия с юридическия си труд. След като ПП МЕЧ стана част от 51-вото НС, Василев назначи г-н Манчин на работа в партията, но същият продължи да полага труд именно в кантората на Василев като юрист. Това бе видимо както за депутатите, така и за г-н Людмил Георгиев, тъй като и кантората, и партийната централа делят едно общо помещение (т.е. за кантората трябва да се премине през офиса на ПП МЕЧ). Реално в делничните работни дни г-н Манчин полагаше физически труд в кантората на Василев и в нейна полза, но за това получаваше заплата от ПП МЕЧ.

3.2. След като г-н Манчин се вписа в Адвокатска колегия – София и придоби статут на адвокат, по нареждане на Василев трудовият договор на първия бе прекратен и с него се сключи договор за правна помощ с ПП МЕЧ! Така отново ПП МЕЧ заплаща на Манчин заплатата вместо кантората на Василев, независимо от това, че първият полага именно труд в полза на кантората, а не на партията! Това е лесно установимо от факта, че ПП МЕЧ няма нужда от „правна помощ“, тъй като дейността ѝ е сведена до минимум, няма правни спорове, а в настоящия момент се правят две неща: явяване на избори за президент и свързаните с това действия с ЦИК (правени многократно и без „правната помощ“ на Манчин) и подготовка за конгрес на партията през м. октомври. Освен това самият г-н Василев счита себе си за изключителен адвокат и юрист, многократно изтъква своето богатство, стремейки се да го оправдае и „легитимира“ именно с адвокатската си дейност, като тези негови действия не намират логика в „нуждата“ на ПП МЕЧ от „помощта“ на адв. Манчин, в контрапункт на такова правно светило като самия г-н Василев!".

Сигналът поставя въпроси и за други предполагаеми финансови практики, включително начина, по който се разходват средства от партийната субсидия. Авторът настоява компетентните органи да извършат проверка на посочените обстоятелства, включително на финансовите документи, банковите операции и договорите на партията.

Когато става дума за политически партии и за публични средства, журналистите имат не просто право, а отговорност да питат.

Партийната субсидия се плаща от всички нас – българските граждани.

Затова обществото има право да знае как се разходват тези средства и какво стои зад сигналите, които поставят въпроси за тяхното използване.

Във връзка с публикацията бихме искали да уточним, че не сме обявявали никого за виновен и не сме издавали присъди.

Представихме информация за получен сигнал. Още в материала ясно посочихме, че тази информация не е доказана и предстои да бъде проверена от компетентните институции.

Като медия смятаме, че когато има сигнал за възможни нарушения с публични средства, обществото има право да знае за него. Това обаче не означава, че приемаме информацията в сигнала за доказани факти.

Ако някой не е съгласен с наша публикация, има законови средства да защити позицията си. Заплахите не са отговор.

Приканваме отговорните институции да си свършат работата и да разследват получения сигнал.

ТАРАЛЕЖ няма да спре да задава неудобни въпроси. Защото свободната журналистика не може да зависи от това дали някой харесва написаното.

Защото ИСТИНАТА ИМА ЗНАЧЕНИЕ.