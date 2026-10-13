Новини
Търси
Подкаст
Общество

Съдът в Пловдив остави в ареста Славчо Мегеров, обвинен в убийството на Илиян Филипов

Съдът в Пловдив остави в ареста Славчо Мегеров, обвинен в убийството на Илиян Филипов
БТА

Ако вината му бъде доказана, той може да бъде осъден на лишаване от свобода за срок от 15 години до доживотен затвор без право на замяна

Апелативният съд в Пловдив остави в ареста Славчо Мегеров, обвинен в убийството на Илиян Филипов.

Магистратите посочиха, че е събран значителен обем доказателства, а органите на досъдебното производство са проявили изключителна усърдност.

"Престъплението е било много добре планирано и организирано както по отношение на извършването му, така и по отношение на укриването на доказателства с цел да не бъде разкрит извършителят", посочи съдия Елена Захова.

Според нея с оглед на това съществува опасност обвиняемият да се укрие или да извърши друго престъпление, ако му бъде наложена по-лека мярка за неотклонение. Тя коментира, че Мегеров е реабилитиран по всички предходни осъждания и трябва да се разглежда като неосъждано лице.

Ако вината му бъде доказана, той може да бъде осъден на лишаване от свобода за срок от 15 години до доживотен затвор без право на замяна. 

Илиян Филипов беше убит на 30 септември в Пловдив. По данни на разследването той е бил прострелян малко след полунощ.

Филипов беше на 53 години. Той беше познат като предприемач в транспортния и строителния сектор и като собственик на „Ботев“ (Пловдив). Транспортната компания PIMK, с която името му е свързано, е сред големите компании в сектора. Филипов беше активна фигура и в пловдивския бизнес. Той беше председател на Управителния съвет на сдружение „Бизнесът за Пловдив“. След убийството организацията определи смъртта му като тежък удар за семейството, близките, колегите му и бизнес общността в града.

Делото за мярката на Славчо Мегеров беше разглеждано при закрити врата, а по информация на медиите се работи и по версия за евентуална съпричастност на други лица. 

Магистратите прецениха, че натрупаните в хода на разследването веществени доказателства обосновават тезата, че именно Мегеров е извършителят на тежкото престъпление.

Прокуратурата работи по версията, че в основата на екзекуцията стоят неуредени финансови сметки от залози в „черно тото“, като тепърва ще се изяснява дали това е единствената причина за фаталния край. От своя страна защитата на обвиняемия контрира, че оръжието на убийството все още липсва, а преки очевидци на самия разстрел няма.

Въпреки това МВР разполага с ключови косвени улики и детайлни свидетелски показания. Важна роля в разследването заема разказът на Людмила Рачева, която в нощта на 29 срещу 30 септември се прибирала у дома заедно с детето си. На стълбището тя се натъкнала на маскиран мъж с пистолет в ръка, който бързо напуснал входа. Уплашена, жената влязла в жилището си и незабавно се обадила на Илиян Филипов. Двамата разговаряли по телефона, докато бизнесменът влизал в сградата. Той я помолил да излезе на етажната площадка, докато чака асансьора, но секунди по-късно Рачева чула изстрел. Тя веднага слязла на партера с нож в ръка, но Филипов вече бил убит.

Проследяването на хронологията става възможно благодарение на записите от охранителните камери в района, съобщава БТВ. Видеонаблюдението е уловило движението на автомобил „Пежо“, собственост на сестрата на обвиняемия, с който се придвижвал Мегеров.

Колата е тръгнала към адреса в 23:19 ч., а в 00:04 ч. мъжът е влязъл във входа. Камерите са заснели пристигането на Рачева 11 минути по-късно, последвано от излизането на стрелеца. В 01:01 ч. пред блока паркира и колата на Илиян Филипов. Записите показват как маскираният, който дотогава изчаквал скрит отстрани на кооперацията, влиза веднага след бизнесмена.

След престъплението градските камери са проследили целия маршрут за бягство на Мегеров. Като ключово доказателство разследващите изтъкват и откритите дактилоскопни следи (отпечатъци) от обвиняемия по волана на използвания автомобил.

Още по темата

Съдът в Пловдив решава дали да освободи обвинения за убийството на Илиян Филипов

Съдът в Пловдив решава дали да освободи обвинения за убийството на Илиян Филипов

Нов обрат по делото за убийството на Илиян Филипов: Обжалват ареста на обвиняемия

Нов обрат по делото за убийството на Илиян Филипов: Обжалват ареста на обвиняемия

Не е намерено оръжието, с което е убит Илиян Филипов, каза Демерджиев

Не е намерено оръжието, с което е убит Илиян Филипов, каза Демерджиев

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

Йотова удостои офицери от ВВС с Почетния знак на президента

Йотова удостои офицери от ВВС с Почетния знак на президента

Откриха 129 000 къса контрабандни цигари в камион на "Капитан Андреево"

Откриха 129 000 къса контрабандни цигари в камион на "Капитан Андреево"

Омбудсманът получава жалби, генерирани от изкуствен интелект, които затрудняват експертите

Омбудсманът получава жалби, генерирани от изкуствен интелект, които затрудняват експертите

"Тренд": Повечето българи не са били засегнати от бедствия и аварии през последните 5 години

"Тренд": Повечето българи не са били засегнати от бедствия и аварии през последните 5 години

Дъжд в голяма част от страната и утре, температурите остават ниски

Дъжд в голяма част от страната и утре, температурите остават ниски

Водещи

Посещенията на „Параход Радецки“ временно се спират заради нивото на Дунав

Посещенията на „Параход Радецки“ временно се спират заради нивото на Дунав

Йотова удостои офицери от ВВС с Почетния знак на президента

Йотова удостои офицери от ВВС с Почетния знак на президента

Прокуратурата в Северна Македония поиска задържане „под стража“ за Ива Михайлова

Прокуратурата в Северна Македония поиска задържане „под стража“ за Ива Михайлова

  • Преди 10 минути
Откриха 129 000 къса контрабандни цигари в камион на "Капитан Андреево"

Откриха 129 000 къса контрабандни цигари в камион на "Капитан Андреево"

  • Преди 11 минути
Омбудсманът получава жалби, генерирани от изкуствен интелект, които затрудняват експертите

Омбудсманът получава жалби, генерирани от изкуствен интелект, които затрудняват експертите

"Тренд": Повечето българи не са били засегнати от бедствия и аварии през последните 5 години

"Тренд": Повечето българи не са били засегнати от бедствия и аварии през последните 5 години

  • Преди 19 минути
Дъжд в голяма част от страната и утре, температурите остават ниски

Дъжд в голяма част от страната и утре, температурите остават ниски

  • Преди 20 минути
Унгария отменя закона срещу ЛГБТ+ общността от времето на Орбан

Унгария отменя закона срещу ЛГБТ+ общността от времето на Орбан

  • Преди 24 минути
Официално: Формула 1 се завръща в Африка - Руанда получи 10-годишен договор

Официално: Формула 1 се завръща в Африка - Руанда получи 10-годишен договор

  • Преди 25 минути
Оцелял моряк след ударите в Черно море: Руски дрон ни удари три пъти

Оцелял моряк след ударите в Черно море: Руски дрон ни удари три пъти

Сблъсък на влак с автомобил спря движението по линията Мездра - Видин

Сблъсък на влак с автомобил спря движението по линията Мездра - Видин

  • Преди 37 минути
Георг Георгиев: Радев трябваше да се обади директно на Путин

Георг Георгиев: Радев трябваше да се обади директно на Путин

Феновете на Локомотив Пловдив събраха близо 12 000 евро за по-малко от ден

Феновете на Локомотив Пловдив събраха близо 12 000 евро за по-малко от ден

  • Преди 50 минути
Пулев: България е отворена за привличане на американски инвестиции

Пулев: България е отворена за привличане на американски инвестиции

  • Преди 51 минути
Българският паспорт е на 21-во място сред страните от Шенген

Българският паспорт е на 21-во място сред страните от Шенген

  • Преди 51 минути