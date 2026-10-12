Нов обрат по делото за убийството на Илиян Филипов: Обжалват ареста на обвиняемия

51-годишният Славчо Мегеров, обвинен в предумишленото убийство на пловдивския бизнесмен Илиян Филипов, обжалва оставането си в ареста. Защитата му настоява за промяна на най-тежката мярка за неотклонение "задържане под стража", наложена от Окръжния съд в Пловдив.

Адвокатът му Диляна Агова е подала жалба срещу съдебното решение, като същевременно е поискала достъп до доказателствата, събрани в хода на досъдебното производство.

По думите ѝ до момента не е имала възможност да се запознае с материалите по разследването. Очаква се защитата и обвиняемият да получат достъп до тях за около час непосредствено преди предстоящото съдебно заседание, съобщава NOVA.

Мегеров беше оставен за постоянно в ареста на 4 октомври. Тогава съдът прие, че съществува обосновано предположение за съпричастността му към престъплението, както и опасност да се укрие или да извърши друго престъпление.

Според информацията, представена в съдебната зала, доказателствата срещу обвиняемия са косвени, а оръжието на убийството все още не е открито. Няма и преки очевидци на стрелбата.

Разследващите работят по версия за финансов конфликт между Мегеров и Филипов, свързан с неуредени задължения от нерегламентирани футболни залози.

По данни, изнесени в съда, залозите са достигали между 15 000 и 20 000 лева, а обвиняемият е имал значителни финансови задължения към бизнесмена.

Полицията проверява и отношенията между двамата в общото им дружество, както и възможността в престъплението да са участвали други лица.

Илиян Филипов беше застрелян на 30 септември в жилищна кооперация в Пловдив. След убийството разследващите задържаха Славчо Мегеров, който е бил близък с жертвата и е имал общ бизнес с нея.

По информация, представена по делото, Мегеров има три предишни присъди - за грабеж, умишлено убийство и кражба.

До момента обвиняемият не е дал обяснения за случилото се. Според адвоката му той не е обсъждал обстоятелствата около престъплението дори с нея.

Предстои съдът да разгледа жалбата срещу задържането му, докато разследването на убийството продължава. Вината на Мегеров подлежи на доказване в съдебното производство.