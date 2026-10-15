Новини
Търси
Подкаст
Общество

Семеен скандал завърши с опит за убийство – брат намушка брат си

Семеен скандал завърши с опит за убийство – брат намушка брат си
Интернет

Пострадалият е транспортиран от екип на ФСМП до болница в Казанлък, където е настанен за лечение с опасност за живота

59-годишен мъж е в болница с опасност за живота, след като е бил намушкан с нож от по-малкия си брат в павелбанското село Александрово.

Нападателят е задържан за 24 часа, а по случая е образувано досъдебно производство.

Сигналът за тежкия инцидент е подаден снощи в 19:35 ч. на телефон 112. Според първоначалната информация между двамата братя, съответно на 59 и 56 години, е възникнал спор, който бързо е прераснал във физическа саморазправа.

В разгара на сбиването 56-годишният мъж е нанесъл прободна рана с нож в областта на корема на по-големия си брат. На мястото незабавно са изпратени полицейски екип от РУ-Казанлък и спешна медицинска помощ.

Пострадалият е транспортиран от екип на ФСМП до болница в Казанлък, където е настанен за лечение с опасност за живота. Извършителят е задържан в Районното управление, като по случая е образувано досъдебно производство за нанасяне на средна телесна повреда.

Още по темата

Жесток побой в Шумен: Мъж е с множество травми

Жесток побой в Шумен: Мъж е с множество травми

12 г. близки на баща и син, убити с брадви и ножове в Ихтиман, търсят справедливост

12 г. близки на баща и син, убити с брадви и ножове в Ихтиман, търсят справедливост

21-годишна е обвинена за убийство с нож в столичния "Младост"

21-годишна е обвинена за убийство с нож в столичния "Младост"

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

Недостиг на противогрипни ваксини: Influvac няма да се продава в аптеките у нас този сезон

Недостиг на противогрипни ваксини: Influvac няма да се продава в аптеките у нас този сезон

Внимание шофьори: В петък променят движението по пътя за Банско

Внимание шофьори: В петък променят движението по пътя за Банско

Изследват дрейфащия кораб CHELSEA 3, ударен край гр. Бяла в Черно море

Изследват дрейфащия кораб CHELSEA 3, ударен край гр. Бяла в Черно море

Официално за „Гражданската отговорност“: Застраховката ще може да се сключва и за 30 дни

Официално за „Гражданската отговорност“: Застраховката ще може да се сключва и за 30 дни

Задържаха 162 700 евро, укрити в турски камион на „Капитан Андреево“

Задържаха 162 700 евро, укрити в турски камион на „Капитан Андреево“

Водещи

Трагедия в Пакистан: 27 деца и учителка загинаха при срутване на училищен покрив

Трагедия в Пакистан: 27 деца и учителка загинаха при срутване на училищен покрив

  • Преди 9 минути
Недостиг на противогрипни ваксини: Influvac няма да се продава в аптеките у нас този сезон

Недостиг на противогрипни ваксини: Influvac няма да се продава в аптеките у нас този сезон

  • Преди 12 минути
Уволниха управителя на Белодробната болница в Благоевград за измама за над 19 000 евро

Уволниха управителя на Белодробната болница в Благоевград за измама за над 19 000 евро

Внимание шофьори: В петък променят движението по пътя за Банско

Внимание шофьори: В петък променят движението по пътя за Банско

Божанов с нова атака срещу Йотова: Кампанията ѝ се крепи на страх и внушения

Божанов с нова атака срещу Йотова: Кампанията ѝ се крепи на страх и внушения

  • Преди 30 минути
Изследват дрейфащия кораб CHELSEA 3, ударен край гр. Бяла в Черно море

Изследват дрейфащия кораб CHELSEA 3, ударен край гр. Бяла в Черно море

Радев от Брюксел: „Челси 3“ ще бъде изследван в Бургас, все още не е ясно от коя страна са дроновете

Радев от Брюксел: „Челси 3“ ще бъде изследван в Бургас, все още не е ясно от коя страна са дроновете

  • Преди 43 минути
Официално за „Гражданската отговорност“: Застраховката ще може да се сключва и за 30 дни

Официално за „Гражданската отговорност“: Застраховката ще може да се сключва и за 30 дни

  • Преди 48 минути
Задържаха 162 700 евро, укрити в турски камион на „Капитан Андреево“

Задържаха 162 700 евро, укрити в турски камион на „Капитан Андреево“

ДБ предлага законови поправки за ефективно измерване на замърсяването на въздуха

ДБ предлага законови поправки за ефективно измерване на замърсяването на въздуха

Асен Василев обвини Йотова в лъжа за изпращането на български войски в Украйна

Асен Василев обвини Йотова в лъжа за изпращането на български войски в Украйна

Пенсионерските организации настояват за контрол върху надценките на храните

Пенсионерските организации настояват за контрол върху надценките на храните

Васил Симов: Добрата реколта от пшеница трябва да се реализира, за да финансираме новата сеитба

Васил Симов: Добрата реколта от пшеница трябва да се реализира, за да финансираме новата сеитба

72-годишен мъж нападна полицай с дърво в старозагорско село

72-годишен мъж нападна полицай с дърво в старозагорско село

Пожар на търговски кораб в Черно море: осем моряци са в неизвестност

Пожар на търговски кораб в Черно море: осем моряци са в неизвестност

  • Преди 2 часа