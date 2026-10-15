Семеен скандал завърши с опит за убийство – брат намушка брат си

59-годишен мъж е в болница с опасност за живота, след като е бил намушкан с нож от по-малкия си брат в павелбанското село Александрово.

Нападателят е задържан за 24 часа, а по случая е образувано досъдебно производство.

Сигналът за тежкия инцидент е подаден снощи в 19:35 ч. на телефон 112. Според първоначалната информация между двамата братя, съответно на 59 и 56 години, е възникнал спор, който бързо е прераснал във физическа саморазправа.

В разгара на сбиването 56-годишният мъж е нанесъл прободна рана с нож в областта на корема на по-големия си брат. На мястото незабавно са изпратени полицейски екип от РУ-Казанлък и спешна медицинска помощ.

Пострадалият е транспортиран от екип на ФСМП до болница в Казанлък, където е настанен за лечение с опасност за живота. Извършителят е задържан в Районното управление, като по случая е образувано досъдебно производство за нанасяне на средна телесна повреда.