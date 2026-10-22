Кристиан Николов поиска предсрочно освобождаване за смъртта на Милен Цветков

Кристиан Николов, който излежава присъда за убийството на журналиста Милен Цветков, иска да излезе предсрочно от ареста.

През 2023 г. съдът счете, че той е действал при евентуален умисъл, защото е блъснал колата на Цветков след употреба на амфетамин, кокаин и марихуана.

Освен това Николов е карал със значително превишена скорост.

През октомври 2026 г. той е подал молба за предсрочно освобождаване, която предстои да бъде разгледана от съда днес.