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Кристиан Николов поиска предсрочно освобождаване за смъртта на Милен Цветков

Кристиан Николов поиска предсрочно освобождаване за смъртта на Милен Цветков
БТА

През 2023 г. съдът счете, че той е действал при евентуален умисъл, защото е блъснал колата на Цветков след употреба на амфетамин, кокаин и марихуана

Кристиан Николов, който излежава присъда за убийството на журналиста Милен Цветков, иска да излезе предсрочно от ареста.

През 2023 г. съдът счете, че той е действал при евентуален умисъл, защото е блъснал колата на Цветков след употреба на амфетамин, кокаин и марихуана.

Освен това Николов е карал със значително превишена скорост.

През октомври 2026 г. той е подал молба за предсрочно освобождаване, която предстои да бъде разгледана от съда днес.

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