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Над 500 души в Южна Африка са със стомашно-чревни проблеми заради некачествена вода

Над 500 души в Южна Африка са със стомашно-чревни проблеми заради некачествена вода
Снимка: АП, БТА

Три седмици не били хлорирали водата на пречиствателна станция край Претория

Над 500 души в Южна Африка са със стомашно-чревни проблеми след епидемичен взрив, който според властите се дължи на лошото качество на питейната вода, предаде Асошиейтед прес.

Тази седмица властите предупредиха жителите на населени места източно от столицата Претория да не пият вода от чешмата, след като 408 души се разболяха и потърсиха медицинска помощ в различни здравни заведения. Повечето от заболелите са деца под 4-годишна възраст.

Според здравните и общинските власти хората са се разболели, след като са пили замърсена вода. Властите потвърдиха, че водата в пречиствателната станция, която снабдява няколко населени места източно от Претория, не е била хлорирана в продължение на около три седмици, което я е направило негодна за консумация от хора. По думите на служители общината е срещнала затруднения при снабдяването с хлор от обичайния си доставчик.

В крайбрежния град Гкеберха (бивш Порт Елизабет) най-малко 111 студенти от университета „Роудс“ са получили медицинска помощ заради стомашно-чревно заболяване през последните няколко дни, съобщи вчера университетът.

Причините за епидемичния взрив се разследват, но подозренията на властите отново са свързани с качеството на водата.

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