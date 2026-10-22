Русия изгражда в Калининград радар с обхват до 3000 км, покриващ голяма част от Европа

Русия строи в Калининградска област радар за далечно наблюдение, който според анализ на сателитни изображения може да засича самолети и ракети на разстояние между 900 и 3000 километра. В обсега на системата попадат Германия, Франция и Великобритания, съобщава германският вестник Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) в публикация от 19 октомври, базирана на доклад на финландската компания ICEYE.

Съоръжението се намира край град Гвардейск, на около 30 километра от границата с Полша. Сателитни снимки, направени в края на август, показват три реда антени с дължина над 500 метра, които се събират в общ център и оформят звездообразна структура. Комплексът е ограден с двойна ограда.

Според анализа на ICEYE конструкцията вероятно представлява задхоризонтен радар (OTH) — система, която използва радиовълни, за да наблюдава обекти отвъд обхвата на обикновените радари. За разлика от стандартните системи, ограничени от кривината на Земята, този тип съоръжения изпращат късовълнови сигнали, които се отразяват от йоносферата и достигат до райони на стотици или хиляди километри от източника.

Големите размери на антените са свързани с използваните дължини на вълните. Според оценка на британския вестник The Times системата край Гвардейск може да работи с вълни над 10 метра. Това позволява наблюдение на големи разстояния, но с по-ниска точност в сравнение с традиционните радари за въздушно наблюдение.

Минималният обхват на подобна система се оценява на около 900 километра. Така Варшава, която е на приблизително 270 километра от съоръжението, и Берлин, на около 560 километра, остават извън ефективната зона на наблюдение. Париж и Лондон, разположени на около 1450 километра, попадат в нея. Основната функция на радара е ранното откриване на потенциални заплахи, а не прецизното насочване на оръжия. Засега няма потвърждение дали новата станция вече е въведена в експлоатация. Сателитните изображения от август показват, че строителните работи продължават.

Възможна връзка със системата „Контейнер“

Плановете за изграждане на подобен радар в Калининградска област са известни от няколко години. През март 2020 г. руската информационна агенция ТАСС цитира източник от отбранителната индустрия, според когото се обсъжда разполагането на втора станция от типа „Контейнер“ в региона. По това време все още се разглеждали различни възможни площадки.

Първата станция „Контейнер“ (29Б6), разположена край Ковилкино в Република Мордовия, застъпи на бойно дежурство през декември 2019 г. Според информацията, цитирана от ТАСС, евентуална втора станция в Калининградска област би могла да наблюдава въздушното пространство над Европа, включително Великобритания, на дистанция до 3000 километра.

Нито ICEYE, нито FAZ посочват категорично какъв точно е типът на изграждащото се съоръжение край Гвардейск. Полското издание Defence24 допуска, че то може да използва технологията на радарите „Контейнер“.

Калининград като център за военно наблюдение

Новият обект е част от по-широка мрежа от военни системи в руския ексклав на Балтийско море. В района на Пионерски от 2011 г. функционира радарът за ранно предупреждение за ракетни нападения „Воронеж-ДМ“, чието изграждане е завършено през 2014 г.

В доклада си ICEYE описва Калининградска област като важен център за наблюдение и радиоелектронна борба — дейности, включващи събиране на разузнавателна информация и въздействие върху чужди комуникации и сигнали. Компанията е идентифицирала над 20 подобни обекта в региона. Към тях се прибавят новата радарна станция край Гвардейск и голямо кръгово антенно поле в района на Черняховск.

Според доклада съчетанието от тези съоръжения позволява на Русия да следи различни дейности в региона, включително комуникации, въздушен трафик и потенциални ракетни заплахи.

Антенният комплекс край Черняховск беше описан по-подробно през август 2025 г. от разследващата група Tochnyi, която проследи строителството му чрез сателитни изображения. Първите следи от подготвителни работи на терена се виждат на снимки от 18 март 2023 г.

Според анализа съоръжението вероятно представлява кръгова антенна решетка с диаметър до 1600 метра. Такива системи използват множество антени, разположени в концентрични кръгове, за да приемат радиосигнали от големи разстояния и да определят посоката, от която идват.

През септември 2025 г. тогавашният литовски министър на отбраната Довиле Шакалене заяви, че подобна система е предназначена за откриване на самолети и ракети във въздушното пространство на хиляди километри, а не само за разузнаване.

Военната инфраструктура в ексклава се разширява

Стратегическото значение на Калининград произтича и от географското му положение. Районът се намира близо до Сувалкския коридор — тесния сухопътен участък между Полша и Литва, който свързва балтийските държави с останалата част от НАТО. В ексклава са разположени противовъздушни и ракетни системи, както и основни съоръжения на руския Балтийски флот.

Сателитните наблюдения на ICEYE показват промени и във военни обекти в региона. Автоматизираният анализ е установил, че пусковите установки на зенитно-ракетния комплекс С-400 „Триумф“ край Балтийск са били вдигнати в бойно положение. Според оценката на компанията това може да е признак за повишена готовност.

На военното летище в Чкаловск са изградени укрития за бойни самолети. FAZ допуска, че те са предназначени да осигурят допълнителна защита при евентуални атаки с безпилотни летателни апарати.

Военното строителство не се ограничава до Калининградска област. В района на Павловка, в Слуцки район на Минска област в Беларус, се изгражда голям комплекс за съхранение на боеприпаси. В Карелия и Ленинградския военен окръг също са отчетени нови казарми, складове и учебни центрове. Северно от Петрозаводск се възстановява складова база за техника.

Сателитно наблюдение на руски военни превози

Докладът на ICEYE разглежда и придвижването на руски кораби, за които има подозрения, че превозват военно оборудване. Един от проследените плавателни съдове е санкционираният товарен кораб SPARTA под руски флаг, който е пътувал между Балтийск и сирийското пристанище Тартус в периода от 16 август до 5 октомври.

Корабът е бил придружаван от разрушителя „Адмирал Левченко“ от проект 1155, танкера „Генерал Скобелев“ и снабдителния кораб „Академик Пашин“. В документацията на SPARTA като крайна дестинация е било посочено египетското пристанище Порт Саид. В района на Гибралтар обаче корабът е прекратил излъчването на автоматичната си идентификационна система (AIS) и е продължил към Сирия.

Сателитна снимка на ICEYE от 10 септември показва конвоя в пристанището на Тартус. Според USNI News британски военни кораби са проследявали ескорта по време на преминаването му през Северно море и Ла Манша.

ICEYE е планирала наблюденията си предварително, като е насочила сателитите към райони, през които се е очаквало да премине конвоят — край бреговете на Бретан, Португалия и Сицилия. По данни на компанията от началото на годината са осъществени четири подобни превоза към Сирия или Либия.

Сред тях е и санкционираният транспортен кораб ANASTASIIA, който е бил придружаван от военни кораби до либийското пристанище Тобрук. И при този случай има предположения за превоз на военно оборудване. Според доклада Русия осигурява военен ескорт основно при плавания, при които рискът от задържане е висок. В същото време страната не разполага с достатъчно военни кораби, за да придружава всички танкери от т.нар. сенчест флот.

ICEYE и възможностите на сателитния радар

Финландската компания ICEYE е основана през 2014 г. в Еспоо от финландски и полски предприемач. Първоначално идеята е била сателитите ѝ да проследяват промените в ледената покривка — обстоятелство, от което произлиза и името на компанията.

Нейните малки спътници тежат около 100 килограма и използват радар със синтезирана апертура (SAR). Тази технология позволява заснемане на земната повърхност както през нощта, така и при облачно време, което я прави полезна за наблюдение на военни обекти и придвижването на техника.

Сред клиентите на ICEYE са няколко държави от НАТО и украинските въоръжени сили. По думите на ръководителя на германското подразделение Филип Херкелман компанията произвежда по един сателит седмично и планира да удвои производствения си капацитет в рамките на година. ICEYE има и съвместно предприятие с германската Rheinmetall, което произвежда спътници за Бундесвера в Нойс.

Анализът на сателитните изображения според FAZ показва, че Русия разширява и модернизира военната си инфраструктура около Балтийско море, като едновременно увеличава възможностите си за наблюдение и радиоелектронна борба. В този контекст Калининградска област придобива допълнително значение като възел от системи за наблюдение и ранно предупреждение.

Изграждащият се радар край Гвардейск е на около 30 километра от границата с Полша, но потенциалният му обхват се простира далеч отвъд Балтийския регион и включва въздушното пространство над Германия, Франция и Великобритания.