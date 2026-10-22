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Проданов, ПБ: Не е нужно в предизборната седмица да има "лов на вещици" в парламента

Проданов, ПБ: Не е нужно в предизборната седмица да има "лов на вещици" в парламента
Снимка: БТА

Сега е назряло времето за тези арести на кметове, каза той

Осигурихме достатъчно депутати, имаше 20 от нас (от 131 народни избраници от "Прогресивна България" - б.р.), те се регистрираха. Опозицията не осигури достатъчно депутати. Това заяви депутатът от ПБ Константин Проданов пред БТВ в отговор на въпрос защо беше провалено и второто заседание, на което трябваше да бъдат обсъдени мотивите за помилване на Огнян Атанасов - т.нар. "Петрички Ескобар". 

"Ако опозицията беше дошла в пълен състав, имаше над 10 души в аванс да се регистрират. Парламентът не е разследващ орган, още по-малко в предизборната седмица да се прави "лов на вещици", заяви Проданов.

Според него се раздухва скандал, "съшит с бели конци“. "Това е израз на безсилието на опозицията, която не може да предложи смислен разговор за бъдещето на страната“, каза депутатът от ПБ.

Сега е назряло времето за тези арести на кметове. Ако не беше четири дни преди вота, щеше да е две седмици преди това. Така се говореше и за „Петрохан”. Никой не търси тайминг, обвързан с вота, просто сега е назряло времето“, коментира още той по повод арестите на кметовете на Сунгурларе и Белица.

За решението на Конституционния съд относно Бюджет 2026, Проданов потвърди, че според него това е победа: „КС категорично каза, че няма конституционна несъобразност. Той потвърди, че числата са такива".

Предходното правителство е задържало и не е отчело дейности, които АПИ е извършила, и те не са били разплатени, за да няма отражение в дефицита за 2025. Сега Евростат хваща това нещо и коригира дефицита на 4%, което е нарушение на Закона за публичните финанси“, допълни още председателят на бюджетната комисия в парламента.

Ако зависеше от мен, щяхме да увеличим МРЗ до тавана и отвъд, но сме в ситуация на свръхдефицит, гледат ни под лупа от Европа. Безспорно има заложени доста реформи в Бюджет 2027 – в ТЕЛК и в административния сектор“, каза той.

 

В началото на разговора той изреди активите на сегашните управляващи. "Беше спасен Планът за възстановяване и устойчивост, за месец и нещо трябваше да приемем законодателни промени, за да спасим финансиране. През ноември предстои да се избере нов Висш съдебен съвет, направен беше и опит да се овладее ценовото покачване", допълни Константин Проданов. 

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