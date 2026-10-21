Президентството: Няма укриване на информация по случая с помилването на „Петричкия Ескобар“

По случая с помилването на Огнян Атанасов, известен като „петричкия Ескобар“, Администрацията на президента е отговорила на 14 запитвания по Закона за достъп до обществена информация.

От прессекретариата на държавния глава отрекоха да е укривана информация. По думите им проверка е потвърдила, че преписката съдържа необходимите документи и че Комисията по помилването е спазила правилата. По искане на президента Илияна Йотова случаят е предаден на прокуратурата.

„Авторите на запитванията са народни представители - 5 запитвания, политици, журналисти, общественици. Диапазонът на въпросите е широк - касаят както конкретния случай, така и дейността на Комисията по помилването от 2017 г. насам. При изготвянето на отговорите е спазен редът на ЗДОИ и те са изпратени в законоустановения срок, като е предоставена цялата налична информация, която националното и европейското законодателство позволяват. В този смисъл са манипулативни твърденията, че Администрацията на президента укрива информация. Недопустимо е спазването на закона от страна на президентската институция да се превръща в политически инструмент за внушения. Неверни са и внушенията, че за периода ноември 2017 г. - януари 2018 г. Комисията по помилването е заседавала в незаконен състав - спазени са действащите към онзи момент правила за работа“, посочват от президентската институция.

В Администрацията на президента е извършена проверка на всички факти и обстоятелства около случая с Огнян Атанасов. Установено е, че преписката съдържа необходимите документи и че Комисията по помилването е спазила правилата за работа.

При разглеждането на молбата за помилване комисията е поискала от Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ към Министерството на правосъдието информация за осъдения. В преписката е включено и експертно становище на медицинската комисия по чл. 138 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража.

Медицинското заключение е изготвено след лично явяване на осъдения пред комисията и подробно запознаване с наличната медицинска документация. Установени са тежки заболявания, представляващи непосредствена опасност за здравето и живота му. Състоянието на осъдения налага лечение в специализирано неврохирургично заведение, където да бъде под постоянно наблюдение.

Здравословното състояние на осъдения е оценено и въз основа на документите, приложени към преписката. Сред тях са 7 прокурорски акта за прекъсване на изпълнението на наказанието, 13 медицински експертизи, 3 експертни решения на ТЕЛК, документи с резултати от различни медицински изследвания и амбулаторни листове от извършени медицински прегледи.

Преписката е изпратена в пълен обем на Прокуратурата на Република България. На 19 октомври 2026 г. президентът Илияна Йотова сезира прокуратурата с искане за обективна и цялостна проверка на публично огласените твърдения за нарушения при процедурата по помилване на Огнян Атанасов, включително за евентуални корупционни практики. Проверката обхваща и обстоятелствата около съхранението и разпространението на записи от охранителните камери в Софийския затвор.

Държавният глава очаква проверката да приключи в предвидените от закона срокове, а компетентните органи своевременно да обявят резултатите от нея.