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Надежда Йорданова: Предложението за помилването на Петричкия Ескобар е на назначената от президента Комисия по помилването

Надежда Йорданова: Предложението за помилването на Петричкия Ескобар е на назначената от президента Комисия по помилването
БТА

Помилването става при служебен кабинет на Румен Радев - сезирах прокуратурата, за да се изясни всичко по случая

Процедурата по амнистия на Огнян Атанасов, известен като Петричкия Ескобар, започва и приключва при служебния кабинет с премиер Гълъб Донев, назначен от бившия президент Румен Радев. Предложението за помилването е направено от Комисията по помилването, също назначена от бившия президент. Това заяви председателят на парламентарната група на “Демократична България” Надежда Йорданова в интервю за “Дарик Радио”.

Тъй като моето име бе замесено, държа да изясня следното - процедурата по амнистията на Огнян Атанасов започва след службата ми като министър на правосъдието. Процедурата започва, провежда се и приключва при назначения от Румен Радев служебен кабинет с премиер Гълъб Донев. Опитът да се намеси медицинската комисия, в която аз като министър съм сменила двама човека просто защото са променили служебното си положение, е една огромна димка. Ние поискахме всички документи, но те продължават да ги крият и да ги дават на час по лъжичка”, категорична бе Йорданова. 

Председателят на парламентарната група на “Демократична България” обяви, че е сезирала прокуратурата, за да бъдат предоставени всички документи и да се разясни цялата истина по случая. Тя уточни, че мотивите, с които назначената от Йотова Комисия за помилването е поискала амнистията на Петричкия Ескобар, се изчерпват с два параграфа, без изобщо да е налично такова предложение от страна на медицинската комисия.

Как Комисията по помилването е формирала това предложение, без да има такова от медицинската комисия? Всичко това трябва да бъде изяснено, вместо да гледаме този неумел пинг-понг. Не разбирам защо не се дават всички документи по случая, а вместо това се правят изключително притеснителни инсинуации и опити за сглобяване на фалшив разказ”, сподели Йорданова.

Народният представител подчерта, че обвиненията към опозицията за водене на черна кампания не отговарят на истината. Тя заяви още, че на мястото на управляващите би настоявала да се проведе проваленото изслушване в пленарна зала по-рано тази седмица.

Не разбирам защо медицинското становище за здравословното състояние на Огнян Атанасов не се показва под предлог, че пазят личните му данни. Може би защото там ще се види, че кръвното му налягане е нормално и е запазена двигателната активност на крайниците му? Да, той има тежки хронични заболявания, но има начин те да бъдат лекувани”, подчерта Йорданова.

Преди две седмици в мрежата се появи видео, в което Атанасов активно участва в брутално сбиване в болницата на затвора броени дни, преди да бъде помилван от Илияна Йотова.

Никой не иска да оспорва правомощията на президента, но трябва да има публичност и именно затова са нашите усилия в Народното събрание. Ако проследите Регистъра на помилванията, до 2018-а година мотивите са много подробни, обследва се дали помилването на което и да е лице би било в обществен интерес, каква е опасността от рецидив, какво е общественото положение на осъдения. От 2018-а г. рязко намалява обемът от информация, споделяна с обществеността, а документите са си там - в Президентството. Няма никаква пречка да се дава повече информация на обществото”, настоя Йорданова.

Бившият правосъден министър отново разясни, че преценката за помилванията е изключително правомощие на вицепрезидента и не подлежи нито на съдебен, нито на парламентарен контрол.

Вярвам, че всеки вицепрезидент, който упражнява помилването като правомощие, трябва да го прави обективно и убедително, така че обществото да има доверие в него. В хода на кандидат-президентска кампания обществото е в правото си да пита всеки от кандидатите как би изпълнявал всички свои правомощия - включително помилването”, заключи Йорданова.

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