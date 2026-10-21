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Парламентът ще заседава извънредно заради помилването на „Петричкия Ескобар“

Парламентът ще заседава извънредно заради помилването на „Петричкия Ескобар“
БТА

На 9 октомври депутатите гласуваха да няма пленарни заседания на комисии в периода от 21 до 30 октомври 2026 г. включително

Извънредно заседание на парламента е насрочено за днес по казуса с помилването на Огнян Атанасов, известен като „Петричкия Ескобар“, съобщиха от Народното събрание на интернет страницата си. Заседанието е по искане на Асен Василев от парламентарната група „Продължаваме промяната“ и група народни представители.

На 9 октомври депутатите гласуваха да няма пленарни заседания на комисии в периода от 21 до 30 октомври 2026 г. включително.

В дневния ред на днешното извънредно заседание има една единствена точка - изслушване на главния директор на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ главен комисар Ивайло Йорданов, началника на затвора в София старши комисар Светослав Пенов, Васил Кордев, заемал длъжността началник на затвора в София през ноември - декември 2022 г., началника на сектор „Медицинско обслужване в местата за лишаване от свобода“ към ГДИН.

Предлага се да бъдат изслушани също лекарят, изготвил или подписал медицинското заключение за Огнян Атанасов, използвано при помилването му, председателят на Държавна агенция „Национална сигурност“, на Комисията по помилването към президента на Република България, главният секретар на Министерството на вътрешните работи, директорът на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ и директорът на Специализираната болница за активно лечение към затвора в София.

Темата на исканото изслушване е свързана с изготвянето, проверката и предоставянето на медицинските заключения и сведенията за поведението на Огнян Атанасов във връзка с помилването му с Указ № 119 от 5 декември 2022 г., отразяването на инцидента с обозначена дата 16 ноември 2022 г., данните за евентуален натиск и заплахи спрямо лекари и техни близки, обмена на информация с президентската институция, евентуалните връзки на Огнян Атанасов с ДАНС и МВР и предприетите проверки по случая.

Миналата седмица председателят на ПГ на „Продължаваме промяната“ Николай Денков обясни пред журналисти в кулоарите на НС, че са събрали подписи с искане за ново извънредно заседание на парламента по казуса с помилването на Огнян Атанасов, известен като „Петричкия Ескобар“. По думите му искането за извънредно заседание са подкрепили „Демократична България“, ГЕРБ-СДС, а „Възраждане“ не са се подписали.

На 13 октомври парламентът не събра кворум за извънредно заседание за помилването на Огнян Атанасов, свързан с наркотрафик. От опозицията разкритикуваха управляващите, че се крият и слагат „чадър“ върху президента Илияна Йотова. От „Прогресивна България“ посочиха, че са запознати с медицинската експертиза и Атанасов страда от заболявания, несъвместими с живота.

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