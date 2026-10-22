Новини
Търси
Подкаст
Свят

Съдят Meta в Австралия заради вредно съдържание към децата

Съдят Meta в Австралия заради вредно съдържание към децата
Снимка: БТА

Осмина са завели колективен иск за претърпени вреди, докато са били под 18-годишна възраст

В съд в Австралия е заведен колективен иск срещу платформите Фейсбук и Инстаграм, собственост на компанията „Мета“ (Meta), с твърдението, че социалните мрежи са излагали децата на вредно съдържание и са ги пристрастявали чрез алгоритмите си, предаде агенция Ройтерс.

Искът е внесен този месец във Федералния съд на Австралия от адвокатската кантора „МинтерЕлисон“ (MinterEllison). Това може да се окаже първият подобен случай в Австралия, в който социалните мрежи са обвинени, че вредят на потребителите си, особено на децата и тийнейджърите.

Колективният иск е заведен от името на осем ищци, които твърдят, че са претърпели вреди от „Мета“, докато са били под 18-годишна възраст, и търсят обезщетение.

„Запознати сме с този иск и ще се защитаваме решително“, заяви говорител на "Мета" в отговор по електронната поща.

През август „Мета“ се съгласи да плати 18 млрд. долара за уреждане на спора с почти всички американски щати във връзка с обвиненията, че е проектирала социалните си мрежи така, че да пристрастяват децата.

Искът е заведен на фона на нарастващото напрежение между Австралия и големите технологични компании след въвеждането на първата в света забрана за използване на социални мрежи от деца под 16-годишна възраст, както и след предложението за нови правила, които биха позволили на потребителите да изключват подбраното от алгоритми съдържание в своите „фийдове“.

Вчера „Мета“ бе осъдена да плати 25 милиарда долара на американския щат Ню Мексико, след като съдебните заседатели я признаха за отговорна за заблуждаване на потребителите относно защитата на личните им данни във Фейсбук, предаде Асошиейтед прес. Това е най-голямата глоба, налагана някога на технологичния гигант.

Съдебните заседатели признаха „Мета“ за отговорна за над 43 милиона нарушения на законодателството на Ню Мексико за защита на потребителите. Нарушенията са свързани със случая, при който политическата консултантска компания „Кембридж Аналитика“ (Cambridge Analytica) събираше данни на потребители на Фейсбук, за да създава политически реклами, насочени към определени аудитории, за изборите през 2016 г., припомня АП.

Още по темата

Експерт: Сривът на Фейсбук и Инстаграм вероятно е бил неуспешен ъпдейт

Експерт: Сривът на Фейсбук и Инстаграм вероятно е бил неуспешен ъпдейт

756 000 профила на деца в Австралия са изтрити от Фейсбук и Инстаграм

756 000 профила на деца в Австралия са изтрити от Фейсбук и Инстаграм

От Австралия до Европа: Държавите затягат достъпа на децата до социалните мрежи

От Австралия до Европа: Държавите затягат достъпа на децата до социалните мрежи

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Свят

Над половината от компаниите в Централна и Източна Европа са засегнати от водни рискове

Над половината от компаниите в Централна и Източна Европа са засегнати от водни рискове

Иран съобщи за седем поразени кораба в Персийския залив

Иран съобщи за седем поразени кораба в Персийския залив

Русия и Китай обвиниха външни сили за нестабилността в Евразия

Русия и Китай обвиниха външни сили за нестабилността в Евразия

Руски удари повредиха метролиния в Киев, 15 души са ранени

Руски удари повредиха метролиния в Киев, 15 души са ранени

Русия изгражда в Калининград радар с обхват до 3000 км, покриващ голяма част от Европа

Русия изгражда в Калининград радар с обхват до 3000 км, покриващ голяма част от Европа

Водещи

ЕС призова Сърбия да спре ускореното даване на гражданство на руснаци

ЕС призова Сърбия да спре ускореното даване на гражданство на руснаци

  • Преди 5 минути
Иван Шишков: Дни преди финала за промени в ЗУТ изпратиха 300 идентични възражения от един сайт

Иван Шишков: Дни преди финала за промени в ЗУТ изпратиха 300 идентични възражения от един сайт

Откраднаха близо 10 000 евро от медицински център в Стара Загора

Откраднаха близо 10 000 евро от медицински център в Стара Загора

Кога СРС се превръщат в инструмент за натиск?

Кога СРС се превръщат в инструмент за натиск?

Над половината от компаниите в Централна и Източна Европа са засегнати от водни рискове

Над половината от компаниите в Централна и Източна Европа са засегнати от водни рискове

  • Преди 18 минути
Мая Манолова: Храните в София са по-скъпи, отколкото в Берлин

Мая Манолова: Храните в София са по-скъпи, отколкото в Берлин

Рекордни температури и екстремно време: Ел Ниньо може да достигне невиждана от десетилетия сила

Рекордни температури и екстремно време: Ел Ниньо може да достигне невиждана от десетилетия сила

  • Преди 21 минути
Протест на служители на АПИ

Протест на служители на АПИ

  • Преди 22 минути
Стефан Белчев, ПБ: Бюджетът за 2027 г. ще бъде първият напълно прозрачен

Стефан Белчев, ПБ: Бюджетът за 2027 г. ще бъде първият напълно прозрачен

Иран съобщи за седем поразени кораба в Персийския залив

Иран съобщи за седем поразени кораба в Персийския залив

  • Преди 37 минути
Директор на хранителна верига: Основният проблем за високите цени е недостатъчно конкурентоспособното българско производство

Директор на хранителна верига: Основният проблем за високите цени е недостатъчно конкурентоспособното българско производство

Иван Шишков: В края на 2025 г. е имало възлагане без финансиране на поддръжка на пътища

Иван Шишков: В края на 2025 г. е имало възлагане без финансиране на поддръжка на пътища

Няколко сутрешни навика могат да помогнат в борбата с високия холестерол

Няколко сутрешни навика могат да помогнат в борбата с високия холестерол

  • Преди 49 минути
Георг Георгиев: Докато цените се увеличават главоломно, не може държавата да се занимава с театри

Георг Георгиев: Докато цените се увеличават главоломно, не може държавата да се занимава с театри

Русия и Китай обвиниха външни сили за нестабилността в Евразия

Русия и Китай обвиниха външни сили за нестабилността в Евразия

  • Преди 54 минути