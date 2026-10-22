Съдят Meta в Австралия заради вредно съдържание към децата

В съд в Австралия е заведен колективен иск срещу платформите Фейсбук и Инстаграм, собственост на компанията „Мета“ (Meta), с твърдението, че социалните мрежи са излагали децата на вредно съдържание и са ги пристрастявали чрез алгоритмите си, предаде агенция Ройтерс.

Искът е внесен този месец във Федералния съд на Австралия от адвокатската кантора „МинтерЕлисон“ (MinterEllison). Това може да се окаже първият подобен случай в Австралия, в който социалните мрежи са обвинени, че вредят на потребителите си, особено на децата и тийнейджърите.

Колективният иск е заведен от името на осем ищци, които твърдят, че са претърпели вреди от „Мета“, докато са били под 18-годишна възраст, и търсят обезщетение.

„Запознати сме с този иск и ще се защитаваме решително“, заяви говорител на "Мета" в отговор по електронната поща.

През август „Мета“ се съгласи да плати 18 млрд. долара за уреждане на спора с почти всички американски щати във връзка с обвиненията, че е проектирала социалните си мрежи така, че да пристрастяват децата.

Искът е заведен на фона на нарастващото напрежение между Австралия и големите технологични компании след въвеждането на първата в света забрана за използване на социални мрежи от деца под 16-годишна възраст, както и след предложението за нови правила, които биха позволили на потребителите да изключват подбраното от алгоритми съдържание в своите „фийдове“.

Вчера „Мета“ бе осъдена да плати 25 милиарда долара на американския щат Ню Мексико, след като съдебните заседатели я признаха за отговорна за заблуждаване на потребителите относно защитата на личните им данни във Фейсбук, предаде Асошиейтед прес. Това е най-голямата глоба, налагана някога на технологичния гигант.

Съдебните заседатели признаха „Мета“ за отговорна за над 43 милиона нарушения на законодателството на Ню Мексико за защита на потребителите. Нарушенията са свързани със случая, при който политическата консултантска компания „Кембридж Аналитика“ (Cambridge Analytica) събираше данни на потребители на Фейсбук, за да създава политически реклами, насочени към определени аудитории, за изборите през 2016 г., припомня АП.