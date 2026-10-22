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Депутатът Тома Биков прогнозира нова политическа криза

Депутатът Тома Биков прогнозира нова политическа криза

Биков не смята, че липсата на кандидат за президент на ГЕРБ води до спад в подкрепата на евентуални предсрочни парламентарни избори

Тепърва ще видим дали има негативи от неучастието на ГЕРБ на президентските избори, заяви пред БТВ  депутатът от ГЕРБ Тома Биков.

Аз смятах, че трябваше да имаме кандидат, но се съобразявам с мнозинството. Кампанията е доста слаба, ако имаше кандидат за ГЕРБ, щеше да е по-жива. Най-малкото щеше да има за какво да се говори, сега е само темата с „Петричкия Ескобар“, каза той.

Биков не смята, че липсата на кандидат за президент на ГЕРБ води до спад в подкрепата на евентуални предсрочни парламентарни избори.

След парламентарните избори бяхме в тежка ситуация. Полагаме усилия през последните месеци да укрепим структурите си“, каза Биков, като добави, че все още не е решил дали ще гласува на изборите в неделя.

През последните пет месеца не сме приели нито един съществен закон. Мая Манолова обикаля, за да казва колко са скочили цените. Имаме ли резултат от „Кошница с грижа“? Защо очакват сега, атакувайки с повърхностни мерки, да получат друг резултат? Виждаме пушилки през последните пет месеца. Нямаме нито една икономическа мярка“, каза Биков.

Той прогнозира нова политическа криза по-бързо от очакваното.

Няма вакуум в политиката. Правителството няма да се окаже с алтернатива в опозицията, а с алтернатива в лицето на гражданите“, каза Биков.

 

 

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