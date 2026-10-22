Протест на служители на АПИ

Служители на Агенция "Пътна инфраструктура" излизат на протест.

Повод за недоволството е разпространената през последните седмици информация за предвидени мащабни съкращения и структурни промени.

Демонстрациите се организират от КТ „Подкрепа“ и е под надслов „Сигурност и предвидимост на работните места в АПИ“.

Според синдикалната организация работещите не са получили официално предизвестие или мотивирани разяснения от ръководството за евентуални промени в организацията.