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Протест на служители на АПИ

Протест на служители на АПИ
БТА

Демонстрациите се организират от КТ „Подкрепа“

Служители на Агенция "Пътна инфраструктура" излизат на протест.

Повод за недоволството е разпространената през последните седмици информация за предвидени мащабни съкращения и структурни промени.

Демонстрациите се организират от КТ „Подкрепа“ и е под надслов „Сигурност и предвидимост на работните места в АПИ“.

Според синдикалната организация работещите не са получили официално предизвестие или мотивирани разяснения от ръководството за евентуални промени в организацията.

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