Протест на служители на АПИ
Демонстрациите се организират от КТ „Подкрепа“
Служители на Агенция "Пътна инфраструктура" излизат на протест.
Повод за недоволството е разпространената през последните седмици информация за предвидени мащабни съкращения и структурни промени.
Демонстрациите се организират от КТ „Подкрепа“ и е под надслов „Сигурност и предвидимост на работните места в АПИ“.
Според синдикалната организация работещите не са получили официално предизвестие или мотивирани разяснения от ръководството за евентуални промени в организацията.