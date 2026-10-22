ЕС призова Сърбия да спре ускореното даване на гражданство на руснаци

Европейският съюз призова Сърбия да прекрати ускореното предоставяне на гражданство на граждани на държави, определяни като рискови за сигурността и миграционния контрол на ЕС, сред които е и Русия. Позицията на Европейската комисия беше изразена пред Радио Свободна Европа във връзка с посещението на сръбския вътрешен министър Ивица Дачич в Москва.

По време на визитата си миналата седмица Дачич заяви, че сътрудничеството между министерствата на вътрешните работи на Сърбия и Русия ще продължи да бъде активно. Според говорител на Европейската комисия предоставянето на сръбско гражданство е от компетентността на Министерството на вътрешните работи на страната.

От Брюксел подчертават, че очакват Сърбия да се придържа към общите европейски принципи и позиции в областта на външната политика и сигурността. Европейската комисия посочва, че отношенията с Русия не могат да бъдат нормализирани на фона на войната, която Москва води срещу Украйна.

„Искаме да разчитаме на Сърбия като надежден европейски партньор по въпросите на общите принципи, ценности, сигурност и просперитет“, заяви говорителят на ЕК пред Радио Свободна Европа/Радио Свобода. По думите му Белград трябва да покаже по-ясен стратегически ангажимент към Европейския съюз.

Сред очакваните стъпки е засилване на усилията за постепенно съгласуване на сръбската външна политика с тази на ЕС, включително по отношение на санкциите срещу Русия. От Европейската комисия призоваха Сърбия също да избягва действия и публични изявления, които противоречат на общата външнополитическа линия на съюза.

Посещението на Дачич в Москва се състоя на фона на предстоящите предсрочни парламентарни избори в Сърбия, насрочени за 25 октомври.

Преговорите за присъединяване на Сърбия към Европейския съюз са в застой от близо пет години. Последният преговорен клъстер беше отворен през декември 2021 г., съобщава агенция Бета.