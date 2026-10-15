Хърватски министър нападна Вучич: Отиди се лекувай

Хърватският министър на морето, транспорта и инфраструктурата Олег Буткович реагира на обвиненията на сръбския президент Александър Вучич, че Хърватия се намесва в предстоящите парламентарни избори в Сърбия.

Буткович сподели във Facebook публикация в медиите, свързана с протестната нота, изпратена от Сърбия до Хърватия, и отправи кратко послание към Вучич: „Отиди се лекувай!“.

Реакцията му дойде, след като Вучич заяви пред телевизия B92, че никоя друга държава не се е намесвала толкова силно в изборите на друга страна, колкото според него Хърватия се намесва в сръбските.

Сръбският президент подкрепи решението на Министерството на външните работи в Белград да изпрати протестна нота до Загреб. Според сръбската страна става дума за предполагаема намеса във вътрешнополитическите дела на страната и в предизборната кампания.

Хърватското издание „Индекс“ съобщава, че сръбските власти са недоволни и от начина, по който някои хърватски медии отразяват политическата ситуация в Сърбия. Конкретни доказателства за намеса на хърватската държава в изборния процес не са представени.