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Сърбия нащрек преди изборите: разследват план за безредици в Белград

Сърбия нащрек преди изборите: разследват план за безредици в Белград

Според сръбските медии са задържани лица, за които се предполага, че са част от престъпна група, ръководена от заподозрян в трафик на наркотици

Сръбската полиция провежда мащабна операция в Нови Сад срещу група, заподозряна в подготовка на безредици в деня на парламентарните избори, насрочени за 25 октомври, съобщава обществената телевизия RTS.

Акцията се осъществява в координация с Висшата прокуратура в Белград. Според сръбските медии са задържани лица, за които се предполага, че са част от престъпна група, ръководена от заподозрян в трафик на наркотици.

По информация на медиите групата планирала да доведе около 80 души в Белград в изборния ден с цел да предизвика безредици и напрежение по улиците на столицата. В рамките на операцията се извършват и претърсвания на сгради и помещения, използвани от заподозрените.

При отделна акция, разпоредена от Висшата прокуратура в Кралево, е задържан жител на Върнячка баня. Той е заподозрян в подготовка за участие в безредици в Белград в деня на вота.

Проучване на обществените нагласи в Сърбия, проведено от „Нова сръбска политическа мисъл“ в периода от края на септември до началото на октомври, показва близки резултати между Студентската листа и управляващата Сръбска прогресивна партия. Според публикуваните данни 44,5% от анкетираните биха подкрепили студентската формация, докато 42,7% заявяват предпочитание към листата на управляващата партия.

Посочените проценти отразяват заявените нагласи на участниците в проучването, а не окончателни изборни резултати.

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