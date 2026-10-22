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Politico: Мерц е изправен пред риск от разцепление в ХДС заради възхода на крайната десница

Politico: Мерц е изправен пред риск от разцепление в ХДС заради възхода на крайната десница
АР/БТА

В Берлин нарастват опасенията, че част от консервативните депутати в Саксония-Анхалт може да подкрепят AfD, въпреки официалната позиция на ХДС да не си сътрудничи с крайнодясната формация

Германският канцлер Фридрих Мерц се опитва да преодолее изборните неуспехи на консерваторите в източната част на страната, но пред него се очертава ново политическо изпитание. В центъра на напрежението е възможността крайнодясната „Алтернатива за Германия“ (AfD) да оглави правителството на провинция Саксония-Анхалт, пише POLITICO.

Ако това се случи след гласуването през декември, AfD може да излъчи първия крайнодесен министър-председател на германска провинция след Втората световна война. Подобен развой би нанесъл сериозен удар на управляващата коалиция и би поставил под въпрос способността на Мерц да контролира собствената си партия — Християндемократическия съюз (ХДС).

В Берлин нарастват опасенията, че част от консервативните депутати в Саксония-Анхалт може да подкрепят AfD, въпреки официалната позиция на ХДС да не си сътрудничи с крайнодясната формация. Повод за тревога стана тайното гласуване по-рано този месец за председател на провинциалния парламент, при което възникнаха подозрения, че представители на ХДС са подкрепили кандидата на AfD. Случаят предизвика остра реакция сред националното ръководство на консерваторите.

„Поведението на парламентарната група на ХДС в Саксония-Анхалт във връзка с проведените и предстоящите избори е напълно неприемливо“, заяви депутатът от ХДС и председател на комисията по отбрана в Бундестага Томас Рьовекамп.

По думите му AfD се стреми да отслаби консерваторите, като ги въвлече във вътрешен спор за отношението им към крайнодясната партия.

„Не бива да допускаме това да се случи“, подчерта Рьовекамп.

Под натиска на партийното ръководство в Берлин лидерът на ХДС в Саксония-Анхалт Свен Шулце предложи депутатите на партията да напуснат пленарната зала по време на първите два тура на тайното гласуване през декември. Така те няма да могат да подкрепят кандидата на AfD, нито да възникнат съмнения за подобно гласуване.

Остава неясно как ще постъпят консерваторите при евентуален трети тур, когато на AfD ще ѝ бъде необходимо мнозинство от действително подадените гласове.

Ръководството на крайнодясната партия не крие желанието си да привлече депутати от ХДС. Целта е не само да осигури подкрепа за своя кандидат за министър-председател на провинцията, но и да задълбочи разногласията сред консерваторите.

Местните представители на ХДС са критикувани заради липсата на единство и съмненията, че част от тях могат да се поддадат на натиска на AfD. Според Рьовекамп отказът от участие в гласуването не е решение на проблема.

„Става дума за заемане на ясна позиция и поемане на отговорност, а не за бягство от решение“, заяви той.

От своя страна депутатът от ХДС в провинциалния парламент Крис Шуленбург защити планираната тактика. Той подчерта, че партията продължава да се разграничава от AfD по политическите си позиции, но отбеляза, че формацията не е забранена и депутатите ѝ са избрани по демократичен път.

Лидерите на AfD използваха ситуацията, за да атакуват консерваторите. Съпредседателят на партията Тино Хрупала определи решението на ХДС да напусне залата като „капитулация“ и заяви, че консерваторите се страхуват от гласуването.

За Мерц кризата идва в момент, когато подкрепата за него е на ниски нива, а партията му се опитва да се възстанови след изборните загуби в Източна Германия. Канцлерът се стреми да върне вниманието към основните си приоритети — подкрепата за Украйна и възстановяването на германската икономика.

В същото време представители на левоцентристките партии обвиняват части от ХДС, че подценяват историческите последици от сътрудничеството с крайнодесни политически сили. Те правят паралели с периода, в който консервативни среди са помогнали за възхода на нацистите в Германия.

След спорното гласуване за председател на парламента в Саксония-Анхалт депутати от Германската социалдемократическа партия (ГСДП) в Берлин организираха протестно шествие покрай Бранденбургската врата до място, свързано с нацистките изгаряния на книги.

Министърът на отбраната Борис Писториус от ГСДП осъди случилото се и го определи като нарушаване на политическо табу, каквото според него не е имало в подобен мащаб от повече от 90 години.

Консерваторите отвърнаха на критиките, като насочиха вниманието към започналите в Берлин коалиционни преговори между местните организации на ГСДП, „Зелените“ и партията „Левицата“. Последната има корени в бившата комунистическа партия на Източна Германия и спечели най-много гласове в Берлин на изборите миналия месец.

Въпреки взаимните обвинения основното изпитание за Мерц остава предстоящият вот в Саксония-Анхалт. Засега изходът му е трудно предвидим. Кандидатът на AfD за министър-председателския пост Улрих Зигмунд може да получи подкрепа и от „Алианс Сара Вагенкнехт“ — по-малка популистка лява партия, която е изразявала готовност за сътрудничество с AfD и има сходни с нея позиции по някои въпроси, свързани с Русия.

Мерц вече предупреди, че депутати, които подкрепят крайнодесни кандидати, нямат място в ХДС. По-рано този месец той заяви, че партията няма да избира екстремисти на публични или правителствени постове в Германия.

Евентуална победа на AfD в Саксония-Анхалт би поставила това обещание пред сериозно изпитание и би могла да задълбочи кризата в управляващата коалиция и в самия ХДС.

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