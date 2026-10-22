„Демократична България“ събра необходимите подписи за свикване на извънредно заседание на парламента по повод "Старлинк"

,,Демократична България“ събра необходимите подписи и внесе официално искане до председателя на Народното събрание Михаела Доцова за свикване на извънредно заседание на парламента.

В дневния ред е заложена една точка, предвиждаща изслушване на министър-председателя Румен Радев, министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев и председателя на ДАНС Пламен Тончев. Фокус на изслушването са предприетите действия от страна на изпълнителната власт и службите за сигурност във връзка с умишления палеж на антени за комуникация със сателитната система „Старлинк“ край село Плана, информират от "Демократична България".

Повод за свикването на извънредното заседание е пълното разминаване между уверенията на изпълнителната власт и реалните резултати от разследването. МВР и службите криха инцидента в продължение на три дни, преди информацията да бъде изнесена публично от съпредседателя на ,,Да, България” Ивайло Мирчев.

Успоредно с това, на 14 октомври министър-председателят Румен Радев призова ДАНС да не разкрива подробности, като увери парламента, че ситуацията е под контрол и поиска „още малко търпение“ за резултати. Дни по-късно стана ясно, че заподозрените извършители безпрепятствено са напуснали България.