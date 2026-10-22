Новини
Търси
Подкаст
Политика

„Демократична България“ събра необходимите подписи за свикване на извънредно заседание на парламента по повод "Старлинк"

„Демократична България“ събра необходимите подписи за свикване на извънредно заседание на парламента по повод "Старлинк"
БТА

Повод за свикването на извънредното заседание е пълното разминаване между уверенията на изпълнителната власт и реалните резултати от разследването

,,Демократична България“ събра необходимите подписи и внесе официално искане до председателя на Народното събрание Михаела Доцова за свикване на извънредно заседание на парламента.

В дневния ред е заложена една точка, предвиждаща изслушване на министър-председателя Румен Радев, министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев и председателя на ДАНС Пламен Тончев. Фокус на изслушването са предприетите действия от страна на изпълнителната власт и службите за сигурност във връзка с умишления палеж на антени за комуникация със сателитната система „Старлинк“ край село Плана, информират от "Демократична България". 

Повод за свикването на извънредното заседание е пълното разминаване между уверенията на изпълнителната власт и реалните резултати от разследването. МВР и службите криха инцидента в продължение на три дни, преди информацията да бъде изнесена публично от съпредседателя на ,,Да, България” Ивайло Мирчев.

Успоредно с това, на 14 октомври министър-председателят Румен Радев призова ДАНС да не разкрива подробности, като увери парламента, че ситуацията е под контрол и поиска „още малко търпение“ за резултати. Дни по-късно стана ясно, че заподозрените извършители безпрепятствено са напуснали България.

Още по темата

Двама германски граждани са обвинени за запалването на антените на „Старлинк“

Двама германски граждани са обвинени за запалването на антените на „Старлинк“

Разглеждат мярката на двама, обвинени за палежа на антените на „Старлинк“

Разглеждат мярката на двама, обвинени за палежа на антените на „Старлинк“

Туск обяви планове за „полски Старлинк“

Туск обяви планове за „полски Старлинк“

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Политика

Общественият съвет към ЦИК: Да отпадне поставянето на печат върху разписките от машинното гласуване

Общественият съвет към ЦИК: Да отпадне поставянето на печат върху разписките от машинното гласуване

ДПС за арестуваните кметове: Кого арестува Радев и кого страхува?

ДПС за арестуваните кметове: Кого арестува Радев и кого страхува?

Кой е задържаният кмет на Кърджали Ерол Мюмюн

Кой е задържаният кмет на Кърджали Ерол Мюмюн

Божидар Божанов: Прокуратурата пак се включва в изборите - още през септември призовах да ми поискат имунитета

Божидар Божанов: Прокуратурата пак се включва в изборите - още през септември призовах да ми поискат имунитета

Повдигнаха обвинения за търговия с влияние на кметовете на Белица и Сунгурларе

Повдигнаха обвинения за търговия с влияние на кметовете на Белица и Сунгурларе

Водещи

Властта в Белгия: няма ли зелена инвестиция, няма субсидия

Властта в Белгия: няма ли зелена инвестиция, няма субсидия

  • Преди 1 минута
България крие 8000 години история край Кочериново: древни селища, тракийски могили и римски тайни край Рила

България крие 8000 години история край Кочериново: древни селища, тракийски могили и римски тайни край Рила

Обвиняват две жени за разпространение на фентанил в Русе

Обвиняват две жени за разпространение на фентанил в Русе

Евростат: България е на челно място в ЕС по поскъпване на горивата

Евростат: България е на челно място в ЕС по поскъпване на горивата

  • Преди 25 минути
Гюнер Тахир за арестуваните кметове: Не съм очаквал друга реакция от ДПС, схеми има и в Северна България

Гюнер Тахир за арестуваните кметове: Не съм очаквал друга реакция от ДПС, схеми има и в Северна България

Евакуираха младо семейство с две деца, закъсало с кола на горски път край Котел

Евакуираха младо семейство с две деца, закъсало с кола на горски път край Котел

  • Преди 34 минути
Първите 150 000 дози инжекционни грипни ваксини са вече в България

Първите 150 000 дози инжекционни грипни ваксини са вече в България

12 души са задържани при спецакция в Софийска област

12 души са задържани при спецакция в Софийска област

Ива Михайлова ще бъде съдена задочно в Северна Македония

Ива Михайлова ще бъде съдена задочно в Северна Македония

  • Преди 53 минути
Български хирург оперира от Шанхай пациент в Плевен

Български хирург оперира от Шанхай пациент в Плевен

Дъжд и гръмотевици в голяма част от страната утре

Дъжд и гръмотевици в голяма част от страната утре

  • Преди 1 час
Общественият съвет към ЦИК: Да отпадне поставянето на печат върху разписките от машинното гласуване

Общественият съвет към ЦИК: Да отпадне поставянето на печат върху разписките от машинното гласуване

България и Гърция влагат 33,4 млн. евро в 21 общи проекта за туризъм, екология и образование

България и Гърция влагат 33,4 млн. евро в 21 общи проекта за туризъм, екология и образование

  • Преди 1 час
Проф. Пламен Захариев: Роботите могат да работят в опасни условия и да променят професиите

Проф. Пламен Захариев: Роботите могат да работят в опасни условия и да променят професиите

Пуснаха предсрочно Кристиан Николов, осъден за смъртта на Милен Цветков

Пуснаха предсрочно Кристиан Николов, осъден за смъртта на Милен Цветков