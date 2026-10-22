Ryanair прогнозира рекордно поскъпване на самолетните билети в Европа

Европейските авиокомпании може да повишат цените на билетите с до 20% през следващата година заради рязкото поскъпване на авиационното гориво, предизвикано от конфликта в Близкия изток. За това предупреди главният изпълнителен директор на Ryanair Майкъл О'Лиъри, цитиран от британския вестник The Guardian. Той прогнозира също, че финансовите затруднения в сектора могат да доведат до фалити и придобивания на авиокомпании.

Според О'Лиъри редица превозвачи не са защитени в достатъчна степен от растящите разходи за гориво. Това може да се отрази пряко върху цените на самолетните билети.

„През следващата година ще видим увеличение на цените на самолетните билети в Европа с 10, 15, може би дори 20%. Смятам, че през следващите 12 месеца ще станем свидетели на най-голямото поскъпване на самолетните билети в историята на Европа“, заяви той на пресконференция в Брюксел.

Конфликтът с Иран оскъпява авиационното гориво

Военните действия с участието на Иран доведоха до сериозно поскъпване на горивата и ограничиха доставките. Тъй като горивото формира значителна част от оперативните разходи на авиокомпаниите, продължителното повишаване на цените може да окаже сериозен натиск върху финансовите им резултати.

Международната асоциация за въздушен транспорт (IATA) прогнозира по-рано, че през 2026 г. средната цена на авиационното гориво ще достигне 152 долара за барел спрямо 90 долара през 2025 г. Това представлява увеличение от около 69%, или приблизително 70%.

Договорите за гориво осигуряват само временна защита

О'Лиъри обясни, че Ryanair и други европейски авиокомпании използват хеджиране — сключване на предварителни договори за доставка на гориво на фиксирани цени, които ограничават въздействието на внезапните пазарни колебания.

Когато конфликтът с Иран започна в края на февруари, Ryanair вече беше осигурила 80% от необходимото си гориво на цена от 67 долара за барел.

За периода от април 2027 г. нататък обаче защитата на авиокомпаниите срещу поскъпването е значително по-ограничена. По думите на О'Лиъри 85% от нуждите на Ryanair от гориво за следващата година все още не са покрити с предварителни договори, като други европейски превозвачи са в сходно положение.

Той уточни, че договорите на компанията за 2027 г. обхващат едва 15% от необходимото гориво при цена от 85 долара за барел. Междувременно пазарните цени са приблизително два пъти по-високи.

EasyJet също ограничава капацитета си

Натискът от високите цени на горивата се отразява и на други големи авиокомпании. През юли EasyJet съобщи, че годишните ѝ разходи за гориво са нараснали със 105 млн. британски лири.

Компанията е осигурила предварително 62% от необходимото гориво за първата половина на 2027 г. и 37% за втората половина на годината. През октомври превозвачът обяви, че премахва 700 000 места от зимното си разписание като част от мерките за ограничаване на разходите.

Ryanair съкращава маршрути в Белгия

По време на посещението си в Брюксел О'Лиъри обяви и планове за намаляване на присъствието на Ryanair в Белгия. Компанията ще премахне 20 маршрута и над един милион места от зимното си разписание в страната.

Причината е решението на белгийското федерално правителство да увеличи авиационния данък от 2 на 7 евро. Промяната трябва да влезе в сила през януари.

Възможни са фалити и придобивания

Предупреждението на О'Лиъри се присъединява към опасенията на други представители на авиационния сектор за финансовите перспективи пред индустрията. Продължителното поскъпване на горивата може да постави част от превозвачите в затруднено положение и да ускори консолидацията на пазара чрез придобивания.

В същото време проучвания сред пътниците показват очаквания за по-високи цени на билетите и готовност да плащат повече за пътуванията си. Не е ясно обаче доколко дълго потребителите ще могат да понасят допълнителните разходи, ако поскъпването продължи.