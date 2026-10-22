Русия и Китай обвиниха външни сили за нестабилността в Евразия

Китай и Русия обвиниха външната намеса за нестабилността в Евразия, като заявиха готовност да се подкрепят взаимно по въпросите, свързани с националната сигурност и суверенитета, съобщава китайската информационна агенция Синхуа.

В общо изявление, разпространено по време на посещението на китайския премиер Ли Цян в Русия, Пекин изразява подкрепа за запазването на сигурността, стабилността, националното единство и териториалната цялост на Русия. Китай се обявява и против намесата на външни сили във вътрешните работи на страната.

По време на визитата си Ли Цян проведе срещи с руския премиер Михаил Мишустин и президента Владимир Путин.

Посещението се състоя на фона на активни дипломатически контакти, свързани с войната в Украйна. В същия ден Путин се срещна в Санкт Петербург с американския специален пратеник Стив Уиткоф, отбелязва Франс прес (АФП).

След разговорите дипломатическият съветник на Кремъл Юрий Ушаков заяви, че е възможно да бъде организирана тристранна среща между Путин, американския президент Доналд Тръмп и китайския държавен глава Си Дзинпин. По думите му тя може да се проведе в рамките на международен форум в китайския град Шънчжън през ноември, като подготовката е поета от китайската страна.

В съвместното изявление Москва и Пекин подчертават, че ще продължат да се подкрепят по въпросите, които определят като свои основни интереси и приоритети. Според двете страни външната намеса е сред основните фактори, подкопаващи стабилността на Евразия.

Ли Цян посети Русия по покана на Михаил Мишустин, за да участва в 31-вата редовна среща на ръководителите на правителствата на двете държави.