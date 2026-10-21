Американски военен самолет кацна в Бургас

Голям американски военнотранспортен самолет Boeing C-17 Globemaster III кацна на летището в Бургас. От Министерството на отбраната са заявили пред bTV, че полетът не е свързан със засилените мерки за сигурност в Черно море.

От военното ведомство уточняват, че подобни самолети и преди са използвали бургаското летище. Техническите кацания, включително за зареждане с гориво, са обичайна практика и не означават непременно извънредна ситуация.

На 27 август друг самолет от същия тип също кацна в Бургас, зареди гориво и продължи полета си. Тогава от летището посочиха, че става дума за стандартно техническо спиране.

Днешното пристигане на американския самолет съвпадна с обявеното от Министерството на отбраната засилване на наблюдението и контрола над Черно море от българските Военновъздушни сили.

Военни екипажи с изтребители F-16 и МиГ-29, както и със самолети Су-25 и L-39, изпълняват задачи по патрулиране, наблюдение и разузнаване във въздушното пространство над българското териториално море. За охраната са задействани и допълнителни наземни средства за наблюдение и противовъздушна отбрана.

По информация на Министерството на отбраната тези дейности ще продължат и през следващите дни. Мерките се предприемат на фона на напрежението в региона след атаките с дронове срещу търговски кораби в Черно море.