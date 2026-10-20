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Димитър Стоянов: Самолетът "Посейдон" ще остане над Черно море колкото е необходимо

Димитър Стоянов: Самолетът "Посейдон" ще остане над Черно море колкото е необходимо
БТА

Военният министър обяви, че България получава помощ от още два съюзнически екипа, а до края на седмицата се очаква разполагането на нова система за наблюдение

Разузнавателният самолет "Посейдон", който подпомага наблюдението на Черно море, ще остане в региона толкова дълго, колкото е необходимо. Това заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов, без да уточни конкретен срок за мисията.

Той обясни, че самолетът не разполага с възможности за поразяване на цели, а основната му задача е събирането на разузнавателна информация, която се предоставя на българските власти за предприемане на необходимите мерки.

Стоянов съобщи, че наблюдението на българските териториални води се извършва и с два дрона – единият на силите за специални операции, а другият на Сухопътните войски.

"Това, което изпълняват като мисии, е разузнаване от въздуха и оглед на териториалните ни води. Ще има и трета система, която очаквам до края на седмицата да бъде разгърната, като тя е с много по-големи възможности", посочи министърът.

Той разкри, че на територията на България работят и два съюзнически екипа, които оказват съдействие на българските институции.

"В България работят още два екипа. Няма да коментирам подробно тяхната дейност, но те подпомагат нашите усилия. Информацията, която ни предоставят, е особено ценна", заяви Стоянов.

Според него бързата реакция на партньорите показва значението на колективната отбрана в рамките на НАТО.

Военният министър призна, че България е изостанала с модернизацията на част от системите си за наблюдение на морската обстановка.

"Тези системи трябва да бъдат надградени. Дали сме изостанали във времето? Да, изостанали сме и трябва да побързаме", подчерта той.

Стоянов изрази надежда в бюджета за 2027 година да бъдат предвидени средства за отбрана в размер на 2,33% от БВП, включително за придобиване на ново оборудване.

Министърът коментира и намерените останки на борда на атакувания кораб "Челси 3", изтеглен до пристанището в Бургас. Той призова да не се правят предварителни заключения за произхода им, преди разследващите да приключат работата си.

"Нека оставим разследващите органи да си свършат работата. Нямам информация какви точно са останките и за какво става въпрос", каза Стоянов.

По думите му разследването се ръководи от Военната прокуратура с участието на "Военна полиция", като при необходимост могат да бъдат привлечени и Военноморските сили. Съдействие оказват и съюзнически специалисти с опит в изследването на дронове и взривни материали.

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