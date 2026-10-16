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Димитър Стоянов към военните авиатори: Продължавайте да бъдете първи сред равни

Димитър Стоянов към военните авиатори: Продължавайте да бъдете първи сред равни
Снимка: БТА

Той благодари на летателния и инженерно-технически състав по авиобазите, на специалистите в ЗРВ и РТВ

На празничния 16 октомври искам да благодаря на мъжете и жените със сини униформи, които всеотдайно служат на Родината, написа във Фейсбук министърът на отбраната Димитър Стоянов по повод Празника на авиацията и Българските военновъздушни сили (ВВС).

Благодаря на летателния и инженерно-технически състав по авиобазите, благодаря на специалистите в ЗРВ и РТВ, на свързочниците и логистиците, на цивилните служители, добавя Стоянов. „Продължавайте да бъдете първи сред равни, продължавайте да бъдете технологичният авангард на въоръжените ни сили, продължавайте да сте пример за професионализъм и родолюбие! Честит празник, вевесари", пожела министърът на празнуващите.

"Повече от 25 години от живота ми преминаха в редовете на Военновъздушните сили на Република България. Сърцето ми все ме връща към Узунджово, Графа, па и дори към напрегнатите дни в Щаба на ВВС. Затова и чувствам днешния ден като свой празник", добавя Димитър Стоянов.

С тържествен ритуал по полагане на венци и цветя пред Паметника на летеца в София днес ще бъде отбелязан Празникът на авиацията и българските Вонновъздушни сили, съобщиха от пресцентъра на Министерството на отбраната. Тази година се навършват 114 години от първия боен полет на българската военна авиация. По традиция с тържествен ритуал по полагане на венци и цветя пред Паметника на летеца в София ще бъде отдадена воинска почит към паметта на защитниците на родното небе, загинали за свободата на България и при изпълнение на воинския си дълг в мирно време.

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