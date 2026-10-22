Проект на резолюция на Европарламента критикува България за реакцията ѝ на руските заплахи

България може да се окаже в политическа изолация в Европейския съюз заради реакцията си на инцидентите с дронове и нападенията срещу търговски кораби в Черно море. Това коментира кореспондентът на „Клуб Z“ в Брюксел Момчил Инджов в предаването „Твоят ден“ по NOVA NEWS.

Повод за коментара му е проект на резолюция на Европейския парламент, в който се отправят критики към българското правителство за действията му във връзка с руските заплахи. Документът засяга нарушенията на въздушното пространство на европейски държави и атаките с дронове, включително инциденти с търговски кораби край бреговете на България и Румъния. Гласуването на резолюцията е насрочено за днес.

Инджов обърна внимание на текст от общия проект на резолюцията, предложен от групата на Зелените. В него се изразява загриженост от реакцията на българското правителство спрямо руските заплахи и се отправя критика към дипломатическите действия на София по отношение на Москва.

Според кореспондента документът призовава държавите членки да съгласуват дипломатическите си действия. Към българския министър-председател Румен Радев е отправен призив да подкрепи заявената съюзническа солидарност с конкретни действия.

В проекта се посочва и забавянето на българското участие в инициативата на НАТО за противодействие на дронове. Европейският парламент призовава правителството официално да потвърди присъединяването на страната към инициативата до 30 октомври 2026 г., обясни Инджов.