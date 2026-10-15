Кирил Петков: Русия е решила да тества директно територията на НАТО
Според него това е заплаха за сигурността на доставките на петрол до бургаската рафинерия
"Нямаме време за изчакване! Русия реши да тества директно територията на НАТО. Всеки ден на колебание увеличава риска от следващ удар и от прекъсване на доставките на петрол за бургаската рафинерия. Този път агресията на Русия трябва да има реална цена! Националната сигурност се защитава с решителност, а не със страх!".
Това написа бившият лидер на "Продължаваме промяната" и бивш мининстър-председател на България Кирил Петов в личната си страница във Фейсбук след поредната руската атака в териториалните води на НАТО.
Припомняме, че танкерът YARA J, пътуващ към Украйна, беше ударен от дрон в румънски териториални води.
Според него това е заплаха за сигурността на доставките на петрол до бургаската рафинерия.
Кирил Петков призова за четири незабавни действия:
1. Активиране на член 4 от Договора за НАТО за спешни консултации и общ отговор на атаките в Черно море;
2. Създаване на съвместно морско командване между България, Румъния и Турция за ескортиране и защита на петролните танкери в териториалните води на трите държави;
3. Привикване на руските посланици във всички черноморски държави членки на НАТО и връчване на последно предупреждение преди обявяването им за персона нон грата. При следващия атакуван кораб в териториални води, реално изгонване на руските посланици;
4. Предлагане на нови европейски санкции, включително механизъм за директна конфискация на руски активи, свързани с агресията в Черно море, за компенсиране на икономическите щети от атаките.