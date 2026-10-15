Кирил Петков: Русия е решила да тества директно територията на НАТО

"Нямаме време за изчакване! Русия реши да тества директно територията на НАТО. Всеки ден на колебание увеличава риска от следващ удар и от прекъсване на доставките на петрол за бургаската рафинерия. Този път агресията на Русия трябва да има реална цена! Националната сигурност се защитава с решителност, а не със страх!".

Това написа бившият лидер на "Продължаваме промяната" и бивш мининстър-председател на България Кирил Петов в личната си страница във Фейсбук след поредната руската атака в териториалните води на НАТО.

Припомняме, че танкерът YARA J, пътуващ към Украйна, беше ударен от дрон в румънски териториални води.

Според него това е заплаха за сигурността на доставките на петрол до бургаската рафинерия.

Кирил Петков призова за четири незабавни действия:

1. Активиране на член 4 от Договора за НАТО за спешни консултации и общ отговор на атаките в Черно море;

2. Създаване на съвместно морско командване между България, Румъния и Турция за ескортиране и защита на петролните танкери в териториалните води на трите държави;

3. Привикване на руските посланици във всички черноморски държави членки на НАТО и връчване на последно предупреждение преди обявяването им за персона нон грата. При следващия атакуван кораб в териториални води, реално изгонване на руските посланици;

4. Предлагане на нови европейски санкции, включително механизъм за директна конфискация на руски активи, свързани с агресията в Черно море, за компенсиране на икономическите щети от атаките.