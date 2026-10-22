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Икономика

Българин стана председател на Надзорния съвет на IFA

Българин стана председател на Надзорния съвет на IFA

IFA е една от най-влиятелните организации в международното данъчно право

Българският адвокат Валентин Савов беше избран за председател на Надзорния съвет на Международната фискална асоциация (IFA), която е една от водещите световни организации в областта на международното данъчно право, съобщава Българската стопанска камара. 

Той е бил избран на 18 октомври 2026 г. в Мелбърн, Австралия, по време на 78-ия годишен конгрес на организацията.

За първи път от основаването на IFA през 1938 г. българин застава начело на един от нейните висши ръководни органи.

В новата си роля Савов ще ръководи органа, който упражнява надзор и консултира Изпълнителния съвет по въпроси, свързани с управлението и стратегическото развитие на асоциацията.

В IFA има над 13 000 членове от повече от 110 държави. Организацията е и международна платформа за професионален и научен обмен в сферата на данъчното облагане.

Валентин Савов има международен професионален опит в България, Нидерландия и Япония. Завършил е право в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и международно данъчно право в Лайденския университет. Практиката му включва международно данъчно облагане, данъчни спогодби и трансферно ценообразуване.

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