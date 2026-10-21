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Икономика

България е сред само 4 държави в ЕС с дълг под 30% от БВП

България е сред само 4 държави в ЕС с дълг под 30% от БВП

България остава сред страните с най-нисък държавен дълг в Европейския съюз. В края на второто тримесечие на 2026 г. показателят достига 28,7% от БВП, но за една година се увеличава с 2,4 процентни пункта, показват данни на Евростат.

България е четвърта в Европейския съюз по най-ниско съотношение на държавния дълг към брутния вътрешен продукт (БВП). По-ниски стойности отчитат Естония с 26,1%, Дания с 27,1% и Люксембург с 28,2%.

За сравнение, средното равнище на държавния дълг в ЕС достига 82,9% от БВП в края на юни 2026 г. В еврозоната показателят е още по-висок — 88,8%.

Най-задлъжнелите държави в ЕС са Гърция със 140,8% от БВП, Италия със 139,9% и Франция със 119,1%.

Държавният дълг на България продължава да расте

На тримесечна база съотношението на държавния дълг към БВП в България се увеличава с 0,1 процентни пункта. На годишна база обаче ръстът е по-значителен — 2,4 процентни пункта.

Това показва, че въпреки сравнително ниската задлъжнялост на страната спрямо останалите членки на ЕС, тенденцията заслужава внимание.

През второто тримесечие на 2026 г. държавният дълг на ЕС се увеличава до 82,9% от БВП спрямо 82,5% през първото тримесечие. На годишна база показателят нараства от 81,4% на 82,9%.

Какво показват данните за държавните финанси?

Ниското съотношение на държавния дълг към БВП означава, че задълженията на България са сравнително малки спрямо размера на икономиката. Това е важен показател за състоянието на публичните финанси, но не е достатъчен сам по себе си, за да покаже дали бюджетът е балансиран.

През 2025 г. държавните разходи в ЕС са възлизали на 49,4% от БВП, докато приходите са били 46,3%. В еврозоната разходите достигат 49,8% от БВП при приходи от 46,8%.

Данните на Евростат показват, че държавната задлъжнялост в Европа продължава да нараства, докато България запазва мястото си сред четирите страни с дълг под 30% от БВП.

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