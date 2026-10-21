Марио Драги: Младите в Европа се чувстват изоставени и не виждат перспектива за бъдещето си

Бившият италиански премиер и бивш председател на Европейската централна банка Марио Драги заяви, че младите хора в Европа все по-често остават с усещането, че институциите не чуват проблемите им, предаде АНСА.

Той коментира протестите във Франция, Италия и други европейски държави, като свърза недоволството на младите с несигурността за бъдещето им и липсата на достатъчно перспективи за развитие.

По думите на Драги младите хора изпитват разочарование заради трудностите при намирането на работа, ограничените възможности за социално израстване и бързите технологични промени, за които не се чувстват достатъчно подготвени.

„Младите чувстват, че никой не ги чува. Много хора по света искат растеж и социална справедливост“, заяви Драги.

Той подчерта, че за младото поколение социалната справедливост е тясно свързана с равните възможности между поколенията. Когато икономическият растеж е слаб, става все по-трудно да се гарантира, че младите ще имат същите шансове за реализация и благополучие.

Според Драги това засилва тревогата сред младите хора, които имат усещането, че социалната мобилност е ограничена и постигането на стабилност чрез работа става все по-трудно. Допълнително предизвикателство е ускореното развитие на технологиите, което променя пазара на труда и изисква нови умения.