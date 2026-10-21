България спира финансирането на оръжия за Украйна, парите отиват за нашето малцинство там

Министерският съвет прие Решение за одобряване на позиция на Република България за конструктивно въздържане по мерки по линия на Европейския механизъм за подкрепа на мира (ЕМПМ) за предоставяне на подкрепа на Украйна за финансиране на закупуване на ново смъртоносно оръжие.

Европейският механизъм за подкрепа на мира е учреден с Решение (ОВППС) 2021/509 на Съвета от 22 март 2021 г. като извънбюджетен инструмент на Европейския съюз. Чрез него се финансират военни или отбранителни инициативи в рамките на Общата външна политика и политика на сигурност (ОВППС) на ЕС. Всички държави членки на ЕС имат задължение да предоставят финансов принос, който се изчислява на базата на Брутния вътрешен продукт.

Ангажиментите по Механизма сa поети om предходни правителства, като евентуално неизпълнение на изискуеми плащанията би водило до начисляване на лихви и до невъзможност за възстановяване на средства за вече предоставена помощ.

Действащата нормативна уредба на ЕМПМ предвижда възможност държава членка да упражни правото си на конструктивно въздържане на основание член 31, параграф 1 от Договора за Европейския съюз (ДЕС), като не подкpeпи определено решение в областта на Общата външна политика и политика на сигурност (ОВППС), без да блокира приемането му. Дължимият от Република България финансов принос по линия Европейския механизъм за подкрепа на мира в полза на Украйна ще бъде използван единствено за мерки, свързани с несмъртоносна помощ за Украйна.

България ще настоява за приоритетно използване на българския финансов принос по линия на Европейския механизъм за подкрепа на мира към районите в Украйна, в които живеят представители на българското национално малцинство, като възможностите за това са в процес на изясняване с Европейската комисия.

Като държава от Черноморския регион, Република България има стратегически интерес от прекратяване на военните действия в непосредствена близост до границите си. Фокусирането изцяло върху невоенна помощ изпраща ясен сигнал към международната общност, че България подкрепя суверенитета и териториалната цялост на Украйна, но отхвърля логиката на безкрайната военна конфронтация и търси начини за отваряне на дипломатически канали за преговори.