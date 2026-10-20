Радев: България няма как да участва в новите 70 милиарда евро за Украйна

България няма как да участва във финансирането на допълнителните 70 милиарда евро, поискани от украинския президент Володимир Зеленски. Това заяви министър-председателят Румен Радев, като настоя за възможно най-бързо дипломатическо решение на войната в Украйна.

Радев припомни, че Европейският съюз вече е одобрил заем от 90 милиарда евро за Киев, а на последното заседание на Европейския съвет Зеленски е поискал още 70 милиарда.

"Как ви се вижда това на фона на всичко, което става в Европа? България няма как да бъде част от тези 70 милиарда", категоричен беше премиерът.

Според него продължаването на военните действия вече представлява заплаха не само за сигурността, но и за икономическата и социалната стабилност на европейските държави.

"Всеки ден от нейното продължаване е не само риск за мира, но е риск вече за нашето благосъстояние, за социалната и политическата устойчивост", подчерта Радев.

Той настоя за по-активни дипломатически усилия, като посочи, че фронтовата линия остава практически непроменена от продължителен период.

Премиерът коментира и ситуацията в Черно море след атаките срещу търговски кораби. По думите му България вече получава подкрепа от съюзниците си в НАТО, след като е поискала допълнителна помощ.

Радев съобщи, че американски самолет P-8 Poseidon е започнал патрулиране над Черно море с цел разузнаване и засичане на потенциални заплахи.

"България е мобилизирала напълно своя капацитет за наблюдение, за разузнаване, за реакция", увери министър-председателят.

Той отхвърли твърденията, че търговското корабоплаване в Черно море е преустановено. Позовавайки се на справка от Министерството на транспорта, Радев заяви, че трафикът към и от пристанищата Варна и Бургас е нараснал с 30% спрямо същия период на миналата година.