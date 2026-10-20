Радев: България няма как да участва в новите 70 милиарда евро за Украйна
Премиерът предупреди, че продължаването на войната застрашава благосъстоянието на европейските граждани.
България няма как да участва във финансирането на допълнителните 70 милиарда евро, поискани от украинския президент Володимир Зеленски. Това заяви министър-председателят Румен Радев, като настоя за възможно най-бързо дипломатическо решение на войната в Украйна.
Радев припомни, че Европейският съюз вече е одобрил заем от 90 милиарда евро за Киев, а на последното заседание на Европейския съвет Зеленски е поискал още 70 милиарда.
"Как ви се вижда това на фона на всичко, което става в Европа? България няма как да бъде част от тези 70 милиарда", категоричен беше премиерът.
Според него продължаването на военните действия вече представлява заплаха не само за сигурността, но и за икономическата и социалната стабилност на европейските държави.
"Всеки ден от нейното продължаване е не само риск за мира, но е риск вече за нашето благосъстояние, за социалната и политическата устойчивост", подчерта Радев.
Той настоя за по-активни дипломатически усилия, като посочи, че фронтовата линия остава практически непроменена от продължителен период.
Премиерът коментира и ситуацията в Черно море след атаките срещу търговски кораби. По думите му България вече получава подкрепа от съюзниците си в НАТО, след като е поискала допълнителна помощ.
Радев съобщи, че американски самолет P-8 Poseidon е започнал патрулиране над Черно море с цел разузнаване и засичане на потенциални заплахи.
"България е мобилизирала напълно своя капацитет за наблюдение, за разузнаване, за реакция", увери министър-председателят.
Той отхвърли твърденията, че търговското корабоплаване в Черно море е преустановено. Позовавайки се на справка от Министерството на транспорта, Радев заяви, че трафикът към и от пристанищата Варна и Бургас е нараснал с 30% спрямо същия период на миналата година.