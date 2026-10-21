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Изчезнал млад мъж от ловешкото село Галата е открит обесен

Изчезнал млад мъж от ловешкото село Галата е открит обесен
БТА

32-годишният мъж беше в неизвестност повече от три дни, полицията разследва обстоятелствата около смъртта му

32-годишният Ангел Силянов от село Галата, който беше в неизвестност повече от три дни, е открит обесен. За случая съобщи първата му братовчедка Симона Ангелова.

Младият мъж изчезна на 17 октомври. За последно е бил забелязан около 08:30 часа в събота, когато камера за видеонаблюдение го е заснела в района на пътя за Галатски дол в село Галата. След това следите му се губят.

Ден преди откриването му Симона Ангелова отправи призив за помощ в социалните мрежи, като помоли хората да съдействат за издирването му.

По информация на „България днес“ Ангел е бил тормозен от няколко души. Една от версиите е, че сам е посегнал на живота си. Полицията разследва дали други лица имат участие в смъртта му.

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