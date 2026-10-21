Княжево се вдига на протест срещу бетона под Витоша: Строежи и сеч разтревожиха жителите

Недоволството на жителите на „Княжево“ и вилна зона „Килиите“ ще бъде изразено на 23 октомври от 18:30 ч. на кръстовището на бул. „Цар Борис III“ и ул. „Синята скала“.

Организаторите призовават за защита на Витоша и зелените пространства в подножието на планината. Сред основните им искания са проверка на сигналите за предполагаема незаконна сеч, контрол върху строителните дейности и възстановяване на статута на зоната като вилна.

Според живеещите в района застрояването може да промени трайно облика на местността и да създаде допълнително натоварване на съществуващата инфраструктура.

От какво се притесняват хората?

Жители на „Килиите“ твърдят, че дървета в района са били премахнати за кратко време, без те да са получили предварителна информация за дейностите. Те настояват да се изясни дали сечта е извършена при спазване на всички законови изисквания и какви разрешителни са издадени.

Друг основен проблем според гражданите е състоянието на инфраструктурата. По техни думи в района липсва канализация, част от улиците не са асфалтирани, а на места има проблеми с пропадането на терена. Хората се опасяват, че изграждането на големи жилищни сгради може да задълбочи проблемите с отводняването, отпадъчните води и достъпа до имотите.

Притесненията им са свързани и с особеностите на терена в подножието на Витоша, включително потенциалните рискове от свличане на земни маси и въздействието върху околната среда.

Жителите поставят и въпроса за промяната на устройственото предназначение на местността. Според тях промяната през 2009 г. към зона „Жм2“ е създала възможност за жилищно строителство, което според тях не съответства на характера на района и наличната инфраструктура.

Какво е предвидено да се строи?

В центъра на обществения спор е инвестиционно намерение за имот с площ около 11 декара, за който е предвидено строителство с приблизително 9000 кв. м надземна разгъната застроена площ.

От районната администрация „Витоша“ са потвърдили пред bTV, че разрешението за строеж е издадено през 2023 г. Възложителят е частна фирма, а строителните дейности в момента са спрени с акт образец 10 по инициатива на инвеститора.

Според публикациите на bTV и „Столица.bg“ жителите посочват и други имоти в местността, за които има разрешителни или визи за строеж. Тези случаи също са сред причините за исканията им за по-широка проверка на устройствените планове и строителните книжа.

Каква е позицията на институциите?

Столичният общински съвет е предприел стъпка към изясняване на случая. На 24 септември 2026 г. е прието Решение № 737 за създаване на временна работна група, която да проучи инвестиционните намерения и строителните дейности в местността „Килиите“.

В обхвата на проверката са включени действащите подробни устройствени планове, разрешенията за строеж, одобрените инвестиционни проекти, документите за премахване на дървета и състоянието на техническата инфраструктура. Предвижда се да бъдат разгледани и предприетите до момента действия от общината, районната администрация и компетентните контролни органи.

Работната група трябва да представи доклад с резултатите и предложения за последващи действия до 31 януари 2027 г. При установяване на данни за нарушения могат да бъдат сезирани съответните контролни институции.

От Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) са потвърдили, че е получен сигнал за сеч и унищожаване на дървесна растителност и че по случая се извършва проверка.

Регионалната инспекция по околната среда и водите – София е посочила пред bTV, че имотът, за който е издадено разрешението за строеж, не попада в границите на защитена територия или защитена зона по смисъла на съответните закони. От инспекцията уточняват, че е имало подадено уведомление за инвестиционния проект, но не са се произнесли по него, тъй като към този момент вече е било издадено разрешението за строеж.

Тези обстоятелства са важни за изясняването на случая, но сами по себе си не дават отговор на всички въпроси за законността на сечта, съответствието на строителните дейности с одобрените проекти и инфраструктурната обезпеченост на района.

Ще доведе ли протестът до конкретни действия?

Случаят в „Килиите“ поставя въпроса как трябва да се съчетаят инвестиционните намерения, действащите устройствени планове, опазването на дървесната растителност и качеството на живот на хората в районите в подножието на Витоша.

За жителите на Княжево залогът е запазването на зелената среда и предотвратяването на строителство, което според тях може да надхвърли възможностите на съществуващата инфраструктура. От институциите се очаква да установят какви дейности са разрешени, спазени ли са законовите изисквания и какви мерки са необходими, ако бъдат открити нарушения.

Протестът в петък ще бъде поредният публичен израз на недоволството на гражданите. Резултатите от проверките и работата на временната група на СОС ще бъдат ключови за изясняването на спорните въпроси и за определянето на следващите стъпки по казуса.

Протестът е насрочен за петък, 23 октомври, от 18:30 ч. на кръстовището на бул. „Цар Борис III“ и ул. „Синята скала“ в София.