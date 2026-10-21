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ПП събра подписите за ново извънредно заседание на НС за помилвани наркотрафиканти

ПП събра подписите за ново извънредно заседание на НС за помилвани наркотрафиканти
БТА

Изслушването е относно изготвянето и предоставянето на медицинските заключения за поведението на Огнян Атанасов и Динко Стефанов Господинов

„Продължаваме Промяната“ (ПП) събра необходимите подписи за ново извънредно заседание на НС следващата сряда за двата случая на помилвани от Илияна Йотова търговци на наркотици - т.нар. Петрички Ескобар и сливенският наркодилър с прякор Динко Лудия, съобщиха от пресцентъра на ПП.

Предлага се на заседанието да бъде изслушан министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев, главният директор на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ (ГДИН) главен комисар Ивайло Йорданов, началникът на затвора в София старши комисар Светослав Иванов Пенов, Васил Кирилов Кордев, заемал длъжността началник на затвора през ноември – декември 2022 г., началникът на затвора в Бургас, началникът на сектор „Медицинско обслужване в местата за лишаване от свобода“ към ГДИН, лекарят, изготвил или подписал медицинското заключение за Огнян Атанасов, използвано при помилването му, председателят на Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС), председателят на Комисията по помилването към президента на Република България, главният секретар на Министерството на вътрешните работи, директорът на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“, както и директорът на Специализираната болница за активно лечение към затвора в София.

Изслушването е относно изготвянето, проверката и предоставянето на медицинските заключения и сведенията за поведението на Огнян Атанасов и Динко Стефанов Господинов - Динко Лудия, във връзка с публичните данни за помилванията им. Въпроси ще има и по темата за отразяването на инцидента с Огнян Атанасов в болницата към затвора, където той участва в бой между затворници, отразен във видеоматериал с дата 16 ноември 2022 г., 19 дни преди помилването му. Ще се изискат и данни за евентуален натиск и заплахи спрямо лекари и техни близки; обмена на информация с президентската институция, евентуалните връзки на Огнян Атанасов с ДАНС и МВР и проверките по двата случая.

От ПП допълниха, че от главния директор на ГДИН ще се иска да представи отделно за Огнян Атанасов и за Динко Господинов сведенията за поведението им, дисциплинарните нарушения и наказания, оценките на риска и изпратените становища във връзка с помилването, с посочване на техните автори, дати и адресати. Началникът на затвора в Бургас ще трябва да представи информация за изготвените от затворническата администрация становища за поведението на Динко Господинов, данните, на които се основават, както и да изясни как е отчетено осъждането му през февруари 2022 г. за престъпление, извършено при прекъснато изпълнение на наказанието.

От министъра на вътрешните работи се очаква да предостави информация дали и кога са постъпвали сигнали срещу Динко Господинов в МВР, включително на телефон 112 и от бившата му партньорка Диляна Мутафчиева, преди и след помилването му, за насилие, закани с убийство, изнудване и разпространение на наркотични вещества. Ще се искат данни как са проверени тези сигнали, с какъв резултат и уведомена ли е прокуратурата; какви мерки са предприети за защита на застрашените лица и проверки за евентуално полицейско бездействие или покровителство; каква информация е предоставена от МВР по преписката за помилване.

 

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