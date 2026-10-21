ПП ще поискат свикване на извънредно заседание на парламента относно Огнян Атанасов за следващата сряда

„Продължаваме промяната“ (ПП) ще поискат свикване на извънредно заседание на парламента следващата сряда относно казуса с помилвания Огнян Атанасов, известен като „Петричкия Ескобар", както и друг наркодилър от Сливен. Това заяви на брифинг в парламента лидерът на ПП Асен Василев, след като днес депутатите два пъти не събраха кворум за извънредно заседание, което да разгледа казуса с помилването на Огнян Атанасов.

"Подписите за извънредното заседание ще бъдат от „Демократична България“ и ГЕРБ. Темата е разширена и с втория случай от Сливен. Извикали сме и министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев на това изслушване, за да каже какво прави полицията", обясни Василев, цитиран от БТА.

"За втора поредна седмица „Прогресивна България“ не се явяват, провалят кворума на заседанието и не може да се разбере какво е знаела Илияна Йотова при помилването на наркотрафикантите", каза още той.

По негови думи случаят с втори помилван е още по-скандален от първия.

„Става въпрос за Динко Лудия в Сливен, имаме помилване, където наркодилърът е хванат, осъден, пуснат от съда да се лекува и хванат втори път докато се лекува", каза Василев.

Той добави, че втория път съдът преценява, че е прекалено опасен и не го пуска, а по-късно пак е осъден. „Пак го осъждат и Йотова решава, че този човек трябва да бъде помилван“, каза Василев.

Ако твърденията на бившата му съпруга, че продължава да продава наркотици в Сливен, са верни, и че МВР след сигнали на 112 не правят нищо, това означава, че действията на Йотова за втори път са пуснали наркодилър, който да продължи да разпространява наркотици на българските деца и българските граждани, допълни той.

Василев попита управляващите смятат ли, че е нормално да продължават да поддържат кандидат за президент, който очевидно има милост за наркодилърите, но няма милост за българските деца и граждани. Ако смятате, че това е нормално, не се явете и на третото заседание, което свикваме за следващата сряда, каза той.

Сред българските служби, в правосъдната система има чадър над наркоразпространението и наркодилърите в България, каза председателят на парламентарната група на ПП Николай Денков.

От „Прогресивна България“ се опитват да кажат, че тази тема я вдигаме само заради изборите – това не е вярно, допълни той. Това е тема, която няма да изчезне, докато умират хората и децата от наркотици. Това е болест на нашето общество, която за съжаление се разпространява от тези, които би трябвало да се борят с нея, каза още Денков.