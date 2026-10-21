Европейски представител предупреди: Бедността и социалното напрежение застрашават сигурността на ЕС

Социалната стабилност трябва да бъде разглеждана като ключов елемент от сигурността на Европейския съюз. Увеличаването на военните бюджети няма да е достатъчно, ако вътрешните социални проблеми задълбочават напрежението в обществата. Това заяви председателят на Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК) Шеймъс Боланд на среща с журналисти в Брюксел.

„Ако в едно общество има вътрешни социални сътресения, неговата отбрана става уязвима. Можете да увеличавате бюджета за отбрана колкото искате, но как ще защитите обществото отвътре“, попита Боланд.

По думите му гражданите на Европа все по-често настояват институциите да обръщат внимание на проблемите им. Когато тревогите им остават без отговор, недоволството може да се задълбочи и да доведе до по-сериозни последици.

Боланд акцентира върху ролята на ЕИСК като място за диалог между работодателите, синдикатите и организациите на гражданското общество. Въпреки различията между тези групи Комитетът се стреми да изработва общи позиции, които да бъдат вземани предвид при формирането на европейските политики.

Той даде за пример становището на ЕИСК за борбата с бедността, по което е било необходимо да се преодолеят съществени разногласия между представителите на различните групи.

Председателят на Комитета очаква институцията да получи по-голямо влияние върху европейските решения след подписването на меморандум за разбирателство с Европейската комисия, предвидено за следващия ден. Според него документът ще създаде условия ЕИСК да участва в прилагането на стратегията на ЕС за гражданското общество и в работата на бъдещата платформа за граждански организации.

„Ще изпълним своята роля и очакваме да бъдем третирани като равноправен партньор“, заяви Боланд.

Споразумението с ЕК може да промени участието на гражданското общество

Боланд определи предстоящото подписване на меморандума като исторически момент за Комитета. В отговор на въпрос дали това означава, че досегашните мерки срещу бедността не са били достатъчни, той припомни, че още преди година е поставил проблема сред основните приоритети на своето председателство.

Тогава, по думите му, някои са поставяли под съмнение мащаба на проблема. Днес обаче необходимостта от действия е по-ясно осъзната.

„Когато поставих бедността начело на приоритетите на моя мандат, имаше хора, които питаха: Къде е тази бедност? Няма бедност. Сега вече знаем, че тя съществува“, каза той.

Според Боланд досега участието на гражданските организации в обсъждането на европейските политики често е било ограничено до възможността да представят предложения, без да има гаранция, че те ще повлияят върху окончателните решения.

Очакването е новият меморандум да даде по-ясна основа за включването на работодателите, синдикатите и гражданските организации в разработването на мерки срещу бедността.

Боланд приветства и намерението за подобно споразумение с Европейския комитет на регионите. Той отбеляза, че двете институции поддържат тясно сътрудничество.

„За различните групи, представени в ЕИСК, това е събитие с историческо значение. Ще работим усилено, за да гарантираме, че постигнатото ще доведе до реални резултати“, заяви председателят на Комитета.

Социалните проблеми стоят зад протестите във Франция

По повод протестите във Франция Боланд защити правото на мирно демонстриране на недоволство като основен принцип на демокрацията. Той не коментира конкретните политически спорове в страната, но подчерта, че причините за общественото напрежение не трябва да бъдат пренебрегвани.

Според него сред протестиращите има много хора, засегнати от високите разходи за живот, бедността и трудния достъп до жилища.

„Трябва да се вслушваме в хората, когато изразяват недоволството си“, подчерта той.

Същевременно председателят на ЕИСК направи разграничение между мирния протест и насилието. Той посочи, че по информация, с която разполага, при някои безредици са били засегнати предприятия, включително бизнеси, създадени от мигранти.

„Правото на протест е демократична реалност, която никога не бива да отричаме. Но когато протестите се превърнат в насилие и застрашат хората, това вече не е демократичен начин за решаване на проблемите“, заяви Боланд.

По думите му европейските институции трябва едновременно да защитават правото на протест и да търсят решения на причините за недоволството. Сред основните проблеми той открои поскъпването на живота и жилищната криза, които засягат граждани в различни части на Европа.

Боланд критикува предложенията за следващия бюджет на ЕС

Председателят на ЕИСК изрази резерви и към обсъжданите варианти за следващата многогодишна финансова рамка на Европейския съюз. По думите му държавите членки са разделени по въпроса за бюджетните разходи: едни настояват за ограничения, а други се противопоставят на съкращенията.

Това разминаване според него е довело до предложения, които не удовлетворяват различните страни и се нуждаят от сериозна преработка.

Особено притеснителни са последиците за социалните политики. Боланд заяви, че представителите на ЕИСК, работещи по бюджетните въпроси, вече са изразили възражения, тъй като според тях не е отчетена достатъчно позицията на гражданските организации, синдикатите и структурите, които работят с уязвими групи.

„От социална гледна точка предложенията за съкращения в следващата многогодишна финансова рамка са дълбоко разочароващи. Те не се вслушват в гласа на гражданското общество и трябва да бъдат променени“, каза той.

Боланд предупреди, че социалната подкрепа не бива да бъде разглеждана отделно от останалите приоритети на ЕС. Според него пренебрегването на хората в уязвимо положение може да доведе до по-високи обществени и икономически разходи в бъдеще.

„Не можем да отделяме подкрепата за хората в неравностойно положение от останалите европейски приоритети. Ако го направим, ще повторим грешка, допускана многократно в историята: първо пренебрегваме тези хора при разпределянето на средствата, а след това плащаме много по-висока цена за последиците“, предупреди председателят на ЕИСК.

Жилищната криза изисква по-решителни действия от ЕС

Боланд отново постави акцент върху проблема с достъпните жилища. Той припомни, че още през предходната година е призовал ЕС да обяви извънредна ситуация заради жилищната криза, която се задълбочава в редица държави членки.

Като пример той посочи Португалия, където цената на жилищата е сред сериозните социални предизвикателства.

„Защо Европейският съюз не може да прояви лидерство и да заяви ясно, че сме изправени пред извънредна ситуация? Защо не кажем на държавите членки, че трябва да намерят решение?“, попита Боланд.

Според него ясната позиция на европейско равнище би показала, че институциите разбират затрудненията на гражданите и очакват конкретни действия от националните правителства. Липсата на подобен сигнал, от друга страна, може да забави намирането на решения.

Председателят на ЕИСК призова Европейската комисия да оцени по-цялостно връзката между поскъпването на живота и риска от бедност. Той предупреди, че без навременни мерки броят на хората в риск може да нарасне значително.

„Продължавам да настоявам Европейската комисия да прояви лидерство, да признае, че сме изправени пред извънредна ситуация, и да призове всяка държава членка да поеме своята отговорност“, заключи Боланд.