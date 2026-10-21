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Община Търговище с мерки за справяне с безводието в няколко села

Община Търговище с мерки за справяне с безводието в няколко села
Pixabay

В същото време беше възобновено строителството на близо 2 км нов водопровод за село Овчарово

Община Търговище стартира поредица от ключови мерки и проекти за трайно подобряване на водоснабдяването в редица населени места в региона. Според информация от общинския пресцентър, местната администрация работи активно по осигуряването на нови водоизточници и обновяването на съществуващата инфраструктура.

Една от добрите новини е свързана със село Голямо Соколово, където софийска специализирана лаборатория официално потвърди, че водата от новите сондажи е годна за консумация. Предстои терените около сондажите да преминат в собственост на Община Търговище, за да се обособи задължителната санитарно-охранителна зона.

Положително развитие има и за село Алваново, след като Басейнова дирекция издаде документ за официална регистрация на кладенец край населеното място. Целта е съоръжението да се възстанови като допълнителен дебит за района. Общината ще финансира от собствения си бюджет проектирането за свързване на кладенеца с водопроводната мрежа между Алваново и Пробуда веднага щом получи необходимото разрешително за водовземане.

Паралелно с това започват строителните дейности по проекта за резервно водозахранване на село Кралево. Планът предвижда изграждането на нов водопровод с дължина 1,7 км, който ще се захрани директно от магистралния тръбопровод от язовир „Тича“, снабдяващ град Търговище.

В същото време беше възобновено строителството на близо 2 км нов водопровод за село Овчарово, след като през август Общината сключи договор с нов строителен изпълнител. Проектът ще обедини капацитета на два местни източника, като изгради каптаж при „Чоортлян чешме“ и го свърже със съоръжението при каптаж „Коленез чешме“, преминавайки през землищата на Овчарово и Търновца.

В дългосрочен план се подготвя и модернизация на подземната инфраструктура в село Разбойна. Местната власт вече е внесла за съгласуване във ВиК – Търговище мащабен проект за изграждане на нова канализация и цялостна подмяна на водопровода. Тъй като за реализацията му все още се търсят средства, Община Търговище ще кандидатства за финансиране по външни доноски програми. За село Голямо Ново също се прави първа крачка – общинските експерти са изискали пълната документация от водното дружество, за да започнат изготвянето на официално задание за бъдещо проектиране.

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