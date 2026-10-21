Радев: Най-накрая се намериха достойни прокурори

„Сунгурларе едва ли е центърът на корупцията. Най-сетне се намериха достойни и смели български прокурори на окръжно ниво, които застанаха на страната на справедливостта и допринесоха всички замесени да проговорят".

Това заяви премиерът Румен Радев във връзка с акцията в Сунгурларе във вторник, при която кметът инж. Димитър Гавазов бе отведен за разпит. По думите на Радев „схемата започва да се разплита“, като той изрази очакване разследването да постави само началото на по-мащабни разкрития.

„При встъпването на нашето правителство дадох много ясен знак, че ние няма да допускаме грешките на другите. Няма да превишаваме правата си, ще спазваме разделението на властите и ще се движим изцяло в руслото на закона. Но и няма да спрем, докато правоохранителните органи не стигнат до върха на олигархичната пирамида“.

Премиерът отправи остри критики и към лидерите на ГЕРБ и ДПС – Бойко Борисов и Делян Пеевски. Той обясни, че по принцип не коментира ръководителите на политическите партии по време на заседанията на Министерския съвет, но този път ще направи изключение.

„Известна максима е, че липсата на справедливост и възмездие за заграбеното водят до чувство за безнаказаност и самозабравяне. Пеевски и Борисов отново се връщат към познатия арогантен стил на говорене и действие“.

Според него двамата са изнервени, защото вече не могат да участват в политически договорки, да диктуват решенията на правителството и да контролират финансовите потоци.

„Техните лейтенанти вече не определят обществените поръчки в държавата, а подставените лица все по-трудно ще прикриват заграбеното“.

Радев изрази очакване напрежението да се засилва, тъй като досега, по думите му, усилията на ДАНС и МВР да стигнат до съществени разкрития са се проваляли в прокуратурата – както на централно, така и на регионално ниво.

„Но от вчера това се промени“.

Операциите в Сунгурларе и Белица са свързани с проверки на обществени поръчки и предполагаеми нарушения при разходването на публични средства.

В Сунгурларе разследващите са иззели документи и други материали. Проверява се изпълнението на обществени поръчки, включително дали отчетените дейности съответстват на реално извършената работа и на изплатените суми. В Белица действията на ГДБОП и ДАНС са свързани с обществени поръчки, включително такива, отнасящи се до Агенция „Пътна инфраструктура“, както и с европейски проекти. Документи се изземват както от сградата на общинската администрация, така и от дома на кмета Радослав Ревански.

Предстои да стане ясно какви резултати ще дадат проверките, дали ще бъдат повдигнати обвинения и какви допълнителни доказателства ще съберат разследващите.