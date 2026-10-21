"Няма да се огънем": Делян Пеевски с подкрепа за кмета на Белица от място

Лидерът на ДПС Делян Пеевски пристигна по спешност в Белица, където в същия момент служители на ГДБОП и ДАНС провеждат акция в сградата на местната администрация. По неофициални данни разследването е насочено към проверка на обществени поръчки, като спецслужбите извършват претърсвания и изземват документация както от общината, така и от частния дом на кмета Радослав Ревански.

Самият градоначалник се намира на работното си място и оказва пълно съдействие на проверяващите.

Напрежението изведе на площада пред кметството над 300 души, сред които народни представители и кметове от движението в региона, дошли да изразят подкрепата си. Сред присъстващите политици бяха забелязани Искра Михайлова, Джевдет Чакъров, Николай Златарски и Халил Летифов.

„Няма да се огънем! ДПС ще го има, хората на ДПС ще ги има и всички ще бъдем заедно! Всички сме Ради!“, заяви Пеевски пред събралото се множество.

Председателят на партийната формация призова хората да отхвърлят страха и обеща пълна подкрепа за кмета Ревански и за всеки друг гражданин, който по думите му е станал жертва на репресии от страна на „новата Държавна сигурност“.