Новини
Търси
Подкаст
Политика

"Няма да се огънем": Делян Пеевски с подкрепа за кмета на Белица от място

"Няма да се огънем": Делян Пеевски с подкрепа за кмета на Белица от място
БТА

Председателят на партийната формация призова хората да отхвърлят страха и обеща пълна подкрепа за кмета Ревански и за всеки друг гражданин, който по думите му е станал жертва на репресии от страна на „новата Държавна сигурност“

Лидерът на ДПС Делян Пеевски пристигна по спешност в Белица, където в същия момент служители на ГДБОП и ДАНС провеждат акция в сградата на местната администрация. По неофициални данни разследването е насочено към проверка на обществени поръчки, като спецслужбите извършват претърсвания и изземват документация както от общината, така и от частния дом на кмета Радослав Ревански.

Самият градоначалник се намира на работното си място и оказва пълно съдействие на проверяващите.

Напрежението изведе на площада пред кметството над 300 души, сред които народни представители и кметове от движението в региона, дошли да изразят подкрепата си. Сред присъстващите политици бяха забелязани Искра Михайлова, Джевдет Чакъров, Николай Златарски и Халил Летифов.

„Няма да се огънем! ДПС ще го има, хората на ДПС ще ги има и всички ще бъдем заедно! Всички сме Ради!“, заяви Пеевски пред събралото се множество.

Председателят на партийната формация призова хората да отхвърлят страха и обеща пълна подкрепа за кмета Ревански и за всеки друг гражданин, който по думите му е станал жертва на репресии от страна на „новата Държавна сигурност“.

Още по темата

Пеевски след ареста на Ревански: Олигархията е в кабинета на Румен Радев

Пеевски след ареста на Ревански: Олигархията е в кабинета на Румен Радев

ГДБОП иззема документи и от дома на кмета на Белица

ГДБОП иззема документи и от дома на кмета на Белица

Кой е арестуваният днес Радослав Ревански – кмет на Белица от ДПС

Кой е арестуваният днес Радослав Ревански – кмет на Белица от ДПС

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Политика

България спира финансирането на оръжия за Украйна, парите отиват за нашето малцинство там

България спира финансирането на оръжия за Украйна, парите отиват за нашето малцинство там

Пеевски прегърна кмета на Белица преди ареста му и заяви: Не на диктатора Радев

Пеевски прегърна кмета на Белица преди ареста му и заяви: Не на диктатора Радев

ПП събра подписите за ново извънредно заседание на НС за помилвани наркотрафиканти

ПП събра подписите за ново извънредно заседание на НС за помилвани наркотрафиканти

Радев: Най-накрая се намериха достойни прокурори

Радев: Най-накрая се намериха достойни прокурори

Кабинетът одобри още 60,7 млн. евро за разходите на вота от 19 април т.г.

Кабинетът одобри още 60,7 млн. евро за разходите на вота от 19 април т.г.

Водещи

Руски изтребител се разби по време на учебен полет

Руски изтребител се разби по време на учебен полет

  • Преди 6 минути
Шампионската лига продължава тази вечер с нова порция зрелища

Шампионската лига продължава тази вечер с нова порция зрелища

  • Преди 10 минути
Не достигат над 4,5 млн. евро за обновяването на центъра в Добрич

Не достигат над 4,5 млн. евро за обновяването на центъра в Добрич

Новият външен министър на Румъния постави Черно море в центъра на националната стратегия за сигурност

Новият външен министър на Румъния постави Черно море в центъра на националната стратегия за сигурност

  • Преди 20 минути
Даниел Боримиров вярва в успеха на Левски при гостуването в Чехия

Даниел Боримиров вярва в успеха на Левски при гостуването в Чехия

  • Преди 21 минути
Марио Драги: Младите в Европа се чувстват изоставени и не виждат перспектива за бъдещето си

Марио Драги: Младите в Европа се чувстват изоставени и не виждат перспектива за бъдещето си

  • Преди 32 минути
Изчезнал млад мъж от ловешкото село Галата е открит обесен

Изчезнал млад мъж от ловешкото село Галата е открит обесен

Иван Шишков: За Коледа и Нова година тунел "Топли Дол" ще работи

Иван Шишков: За Коледа и Нова година тунел "Топли Дол" ще работи

  • Преди 36 минути
Български военни самолети патрулират над териториалното море на България

Български военни самолети патрулират над териториалното море на България

  • Преди 48 минути
Гърция обхваната от протести: Хиляди ученици и учители искат повече пари за образование

Гърция обхваната от протести: Хиляди ученици и учители искат повече пари за образование

  • Преди 60 минути
Княжево се вдига на протест срещу бетона под Витоша: Строежи и сеч разтревожиха жителите

Княжево се вдига на протест срещу бетона под Витоша: Строежи и сеч разтревожиха жителите

  • Преди 1 час
България спира финансирането на оръжия за Украйна, парите отиват за нашето малцинство там

България спира финансирането на оръжия за Украйна, парите отиват за нашето малцинство там

Община Търговище с мерки за справяне с безводието в няколко села

Община Търговище с мерки за справяне с безводието в няколко села

Европейски представител предупреди: Бедността и социалното напрежение застрашават сигурността на ЕС

Европейски представител предупреди: Бедността и социалното напрежение застрашават сигурността на ЕС

  • Преди 1 час
Държавата отпуска допълнително 15 млн.евро за Giro d'Italia

Държавата отпуска допълнително 15 млн.евро за Giro d'Italia