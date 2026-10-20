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Кметът на Сунгурларе Димитър Гавазов е задържан при акция на ГДБОП

Кметът на Сунгурларе Димитър Гавазов е задържан при акция на ГДБОП
Снимка: Община Сунгурларе

Разследването е насочено към обществени поръчки и предполагаеми финансови злоупотреби, но МВР и прокуратурата все още не са потвърдили официално информацията

Кметът на Сунгурларе инж. Димитър Гавазов е бил задържан при акция на Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" (ГДБОП), проведена днес, съобщава "Флагман". Според първоначалната информация проверката е свързана с обществени поръчки и съмнения за финансови злоупотреби.

В ранните часове на деня служители на правоохранителните органи са влезли в сградата на общинската администрация и са иззели документация. По информацията на изданието проверяващите са проявили интерес към документи, свързани с общински проекти.

В рамките на няколко часа информацията около кмета се е променила. Първоначално Гавазов е заявил пред журналисти, че няма задържани и че служителите на общината оказват съдействие на проверяващите.

По-късно той е уточнил, че е бил извън града, но пътува обратно към кабинета си, за да се запознае с действията на полицията.

Малко след разговора телефонът на кмета е бил изключен, а впоследствие се е появила информация, че той е задържан.

Към момента МВР и прокуратурата не са публикували официална информация за акцията, причините за нея или обстоятелствата около предполагаемото задържане на Гавазов.

 

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