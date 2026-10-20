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ГДБОП проверява сграда с табела "Счетоводна кантора" в Бургас

ГДБОП проверява сграда с табела "Счетоводна кантора" в Бургас
Снимка: БТА

Служители на дирекцията са в двуетажна сграда в квартал "Мадика", близо до сектор "Пътна полиция"

Служители на Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" (ГДБОП) извършват проверка в двуетажна сграда в бургаския квартал "Мадика", съобщава БТА.

Имотът се намира на ул. "Атанас Буров", в близост до сектор "Пътна полиция" – Бургас. На фасадата му има табела с надпис "Счетоводна кантора".

Пред сградата са забелязани полицейски бус с надпис "Полиция" и цивилен автомобил.

Към момента няма официална информация за причините за проверката.

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