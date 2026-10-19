ГДБОП задържа мъж с над 60 грама фентанил в Русе, опитал да избяга от полицията

Мъж е арестуван при специализирана полицейска операция в Русе за притежание на голямо количество фентанил, предназначен за разпространение сред наркозависими. При задържането заподозреният направил опит да избяга и да се отърве от наркотика, съобщиха от ГДБОП.

Акцията е проведена на 17 октомври от служители на териториалния сектор на Главната дирекция „Борба с организираната престъпност“ в Русе, със съдействието на Областната дирекция на МВР.

При полицейските действия е открит и иззет пакет, съдържащ 62 грама фентанил. Последвало претърсване на постоянния адрес на задържания, където разследващите намерили още около грам от същото наркотично вещество, както и електронна везна.

Общото количество на иззетия фентанил е приблизително 63 грама.

По случая е започнато досъдебно производство за престъпление по чл. 354а от Наказателния кодекс, свързано с незаконно притежание и разпространение на наркотични вещества. Разследването се води под надзора на Окръжната прокуратура в Русе.

На мъжа е повдигнато обвинение, а с постановление на наблюдаващия прокурор задържането му е удължено до 72 часа.