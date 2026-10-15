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Откриха наркотици за над 1,3 млн. евро в дома на жена в София

Откриха наркотици за над 1,3 млн. евро в дома на жена в София
pixabay

Тя държала фентанил, смес от хероин и фентанил, коноп, хашиш и кокаин

Софийската градска прокуратура внесе в Софийския градски съд обвинителен акт срещу жена за държане с цел разпространение на високорискови наркотични вещества в особено големи размери, съобщиха от прокуратурата.

Според обвинението на 11 май 2026 г. в жилище в София обвиняемата държала без надлежно разрешително фентанил, смес от хероин и фентанил, коноп, хашиш и кокаин.

Наркотичните вещества са с общо нетно тегло 1508,60 грама и на обща стойност 1 300 062,44 евро.

Обвиняемата е с мярка за неотклонение „задържане под стража“.

Предстои Софийски градски съд да насрочи разпоредително заседание по делото.

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