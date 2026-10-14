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Трима задържани при акция срещу наркотиците в Сливенско

Трима задържани при акция срещу наркотиците в Сливенско
БТА

Полицията откри марихуана и суха листна маса при проверки в Сливен и село Тополчане

При специализирана полицейска акция срещу разпространението на наркотици в Сливенско са задържани трима мъже. Операцията е проведена на 13 октомври в районите около учебни заведения и в малки населени места, съобщиха от полицията.

При проверка в село Тополчане служители на полицейски участък „Петолъчка“ открили у 21-годишен мъж опаковка с марихуана, която била иззета.

При друга проверка в рамките на операцията полицаи от участък „Надежда“ открили опаковки със суха листна маса у двама мъже на 30 и 33 години от Сливен. При направения тест веществото реагирало положително за наркотични вещества.

И тримата мъже са задържани за срок до 24 часа в Районното управление в Сливен. По случаите са образувани разследвания.

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